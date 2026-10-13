Pe cât de dur și serios pare a fi Cosmin Olăroiu (57 de ani), la conferințe și în aparițiile sale mediatice, pe atât de prietenos și simpatic e tehnicianul român, atunci când iese de sub lumina reflectoarelor. Dovadă și filmarea care tocmai a apărut cu el, în Emirate.

În weekend, Al-Jazira a întâlnit Sharjah, în deplasare, în etapa a 3-a din Cupa Ligii. Meciul, încheiat cu o remiză albă, a fost unul special pentru Oli. Pentru că l-a readus pe stadionul unde a scris istorie, în perioada 2021-2025, cucerind cinci trofee, inclusiv Champions League Two.

De asemenea, cu ocazia partidei Sharjah – Al-Jazira, Olăroiu și-a revăzut o parte dintre foștii jucători. Dar surpriza cea mai frumoasă a avut-o din partea unui fotbalist cu care a lucrat, la Sharjah, dar care acum nu s-a regăsit în lotul gazdelor. Vorbim despre brazilianul naturalizat de naționala Emiratelor, Caio Lucas.

Olăroiu, asaltat de băieții brazilianului Caio Lucas

Accidentat, vârful de 32 de ani e așteptat să revină pe teren, pentru Sharjah, în luna decembrie. Chiar și așa, Caio Lucas a ținut să fie prezent la meciul din Cupa Ligii cu Al-Jazira. Mai ales că această partidă i-a oferit prilejul unei revederi cu Cosmin Olăroiu. Relația dintre cei doi a fost mereu una specială. Ceea ce s-a văzut și acum, la finalul meciului.

În zona vestiarelor, Oli a avut parte de o surpriză frumoasă, când a fost întâmpinat de cei doi băieți ai lui Caio Lucas. Românul îi știe pe cei doi, de când erau și mai mici. Acum, băieții l-au asaltat pe Olăroiu, bucuroși că românul s-a întors, la Sharjah, chiar și pentru un meci.

La apariția băieților, Oli s-a așezat pe o treaptă și i-a luat în brațe, vizibil emoționat, după cum se poate vedea aici.