La cum s-a derulat partida cu Hanyu Guo (28 de ani, 240 WTA), la Wuhan Open 2026, Sorana Cîrstea regretă, probabil, că nu și-a prelungit un pic perioada de pauză, după US Open, în septembrie.

La prima ei apariție pe teren, după întrecerea de la Flushing Meadows ,Sori“ a „reușit“ să piardă o partidă în care a condus cu 6-1, 4-0! Și în care, în actul secund, a avut trei mingi de meci la rând. Dintre care două pe serviciul propriu. Din păcate, când s-a jucat ultimul punct, tabela a arătat 1-6, 7-6, 7-5 pentru sportiva din China. Spre bucuria suporterilor din tribune, care au asistat la victoria dramatică la care nu mai sperau, la un moment dat.

Sorana Cîrstea, locul 19 în clasamentul banilor din acest sezon

Cu ce rămâne însă Sorana Cîrstea, după partidă de coșmar, pierdută la Wuhan? Cu un cec în valoare de 18,300 de dolari. Această sumă mărește totalul primelor adunate de „Sori“, în turnee, în acest an.

În dreptul jucătoarei din România figurează acum 2,327,213 de dolari. Cu acest bilanț, Cîrstea tocmai a urcat pe locul 19, în clasamentul banilor din actuala stagiune. Ierarhia e realizată exclusiv pe baza sumelor adunate de fete, în turnee. Iată cum arată primele cinci poziții din acest clasament, care reflectă forța financiară a „sportului-alb“:

*Elena Rybakina - 10,915,445 de dolari

*Aryna Sabalenka - 8,109,243

*Linda Noskova - 7,606,284

*Mirra Andreeva - 7,152,615

*Coco Gauff - 7,077,496

În clasamentul banilor, cele mai bune românce, după Sorana Cîrstea, sunt Gabriela Ruse (1,056,258 de dolari în 2026) și Jaqueline Cristian (861,345 de dolari).