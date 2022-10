Presa din Serbia îi bate obrazul Simonei Halep: "Ne aducem aminte cum l-ai condamnat pe Novak Djokovic"

În timpul US Open 2022, Halep a fost testată pozitiv la Roxadustat, o substanță care conține eritropoetină, un hormon încadrat ca agent simulant eritropoetic. Fostul lider mondial a spus că trăiește cel mai mare șoc al vieții sale și nu a intenționat niciodată să trișeze, urmând să "lupte până la final pentru adevăr".

Asociația Jucătorilor de Tenis Profesioniști (PTPA), o asociație fondată de Novak Djokovic și Vasek Pospisil, a reacționat chiar în ziua în care Simona Halep a fost suspendată provizoriu, anunțând, așa cum era de așteptat, că "se va asigura că Simona Halep, la fel ca oricare alt jucător, va avea parte de un recurs corect și complet". De asemenea, PTPA a precizat în scurtul comunicat că "vom lupta pentru drepturile Simonei Halep și vom pleda pentru corectitudine și transperență pentru toți jucătorii".

Deși sprijinul PTPA pentru Simona Halep este unul logic în acest moment, având în vedere că reprezintă sportivii din circuitele ATP și WTA, publicația sârbă Telegraf și-a amintit despre o declarație a româncei referitoare la Novak Djokovic, când fostul lider ATP se afla și el în mijlocul unui scandal uriaș.

La începutul acestui an, Djokovic nu a primit permisiunea de a intra pe teritoriul Australiei pentru a concura la turneul de Grand Slam de la Antipozi, motivul fiind că nu era vaccinat împotriva SARS-CoV-2.

"Tenisul nu avea nevoie de așa ceva, din punctul meu de vedere. Nici nu am fost prea mult implicată, eram în timpul turneului și chiar nu îmi plac astfel de lucruri. Eu m-am vaccinat, așa că sunt pro această treabă și consider că, atunci când sunt reguli și specialiștii spun că așa trebuie să facem ca să ne protejăm, îi ascult", era reacția Simonei Halep în ianuarie 2022, când a fost întrebată despre cazul Djokovic, declarație pentru care a fost criticată în presa din Serbia și la momentul respectiv.

Acum, sârbii de la Telegraf subliniază că Asociația fondată și de Novak Djokovic o sprijină pe Simona Halep, care "l-a criticat pentru că nu s-a vaccinat".

"Genul ăsta de om este Novak: e gata să o susțină pe Halep, chiar dacă românca l-a criticat din cauza vaccinului", a titrat sursa citată.

"Jucătoarea din România, imediat după tratamentul inuman la care a fost supus Djokovic în Australia, a avut o atitudine critică.

Acum este vorba despre corectitudinea organizației conduse de Novak, dar ne aducem aminte de faptul că Halep l-a condamnat pe Djokovic pentru că nu voia să se vaccineze și rămânem cu un gust amar. Ea a susținut atunci interzicerea lui Novak la turneu", au scris sârbii.

Our statement on the provisional suspension of @Simona_Halep: https://t.co/CbTxqXJfoe pic.twitter.com/7zKZu5diEE