Novak Djokovic, de partea Simonei Halep! Cum se angajează să lupte pentru sportiva din România

Asociația Tenismenilor Profesioniști, fondată de Novak Djokovic și Vasek Pospisil în 2019 o susține pe Simona Halep și se angajează ca sportiva din România să aibă parte de un proces corect, în lupta româncei contra acuzației de dopaj.

Depistată pozitiv de două ori la Roxadustat, în timpul US Open 2022, Simona Halep a fost suspendată provizoriu din circuitele WTA și ITF, dar va contesta hotărârea la TAS pentru a reveni cât de curând în lumea bună a tenisului.

„Asociația Tenismenilor Profesioniști se angajează ca Simona Halep și orice alt jucător să aibă parte de un apel corect și un proces dus până la capăt. Vom lupta pentru drepturile sale și vom cere dreptate și transparență pentru toți tenismenii,” se arată scris în comunicatul PTPA.

