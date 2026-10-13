OPINIE De ce l-a ținut Hagi rezervă pe Moruțan? Caramavrov îl propune titular la națională pe jucătorul Rapidului

De ce l-a ținut Hagi rezervă pe Moruțan? Caramavrov îl propune titular la națională pe jucătorul Rapidului Superliga
Florin Caramavrov
Data publicarii:
Data actualizarii:

Încă o eroare marca Hagi: unul dintre cei mai în formă jucători români e folosit doar 25 de minute în cele patru meciuri ale naționalei din această toamnă, în Nations League.

TAGS:
Olimpiu MorutanRapid'U' Cluj - Rapid
Din articol

Moruțan e băgat în teren în minutul 65 al meciului cu Bosnia-Herțegovina, când scorul era 2-4, iar ai noștri erau dărâmați psihic și striviți fotbalistic de o echipă care nu reprezintă o forță în Europa.

În ultimele 9 meciuri jucate de Moruțan înaintea acțiunii naționalei, acesta înscrisese de două ori și reușise patru pase decisive pentru Rapid, cifre care ar fi trebuit să cântărească serios în alegerile selecționerului. Dar Gheorghe Hagi a preferat să-l bage 155 de minute pe Ianis Hagi, care jucase la echipa de club doar 103 minute în patru meciuri, în care a dat un singur assist.

Ianis a fost un simplu pieton în partidele în care a intrat la națională, remarcându-se doar la faza golului marcat de Dennis Man contra Suediei, când a recuperat mingea, a depășit un adversar și a declanșat contraatacul.

Un alt jucător folosit pe postul de mijlocaș ofensiv (număr 10), Nicolae Stanciu, a bifat 143 de minute în cele patru jocuri de Nations League, fără să iasă cu ceva în evidență. Dar măcar aici vorbim de statistici foarte bune la echipa de club, 9 goluri și 4 assisturi în 28 de partide pentru Dalian Yinbo.

Nu trebuie să fii selecționer ca să-i vezi calitățile

Cele trei pase decisive pe care le-a oferit Moruțan contra Universității Cluj confirmă forma foarte bună în care se află rapidistul. Se vede cu ochiul liber, nu trebuie să fii selecționer, că Moruțan e unul dintre cei mai buni jucători din campionat la ora actuală. Felul în care preia mingea, cu capul sus și mereu având soluția pasei bine stabilită în minte, curajul cu care tratează fazele ofensive, foarte rar cu pasă înapoi, și mai mereu căutând să aducă plusul în atac sunt atuuri cu care mijlocașul Rapidului trebuie să-l convingă pe Hagi că merită să fie titular în naționala României la meciurile din noiembrie.

Moruțan a arătat aceeași claritate în gândirea fazelor decisive și la acel 2-2 din Elveția, din preliminariile Euro 2024, când, intrat pe teren în minutul 58, a inventat pe final două assisturi senzaționale pentru Mihăilă.

Avem puțini jucători în formă, puțini jucători valoroși, puțini jucători curajoși, care știu să țină de minge și s-o folosească eficient, să facă un dribling, să dea o pasă decisivă, să tragă la poartă, așa că nu mai trebuie să-i ignorăm. Hagi nu mai trebuie să-l ignore pe Moruțan, pe care ar trebui să-l bage titular în cele două jocuri de Nations League din noiembrie. Să privească realitatea și să renunțe la regula inutilă cu experiența internațională. Să intre cei mai în formă, altfel nu avem nicio șansă.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar
Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar
ARTICOLE PE SUBIECT
Inter – Club Brugge | Azi, ora 22:00. Echipa probabilă a lui Chivu + ce poți paria la această partidă + analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Inter – Club Brugge | Azi, ora 22:00. Echipa probabilă a lui Chivu + ce poți paria la această partidă + analiza și pronosticul lui Dan Chilom
ULTIMELE STIRI
FC Barcelona, Bayern Munchen, Arsenal, Manchester United sau PSV Eindhoven cu Dennis Man joacă azi în Champions League!
FC Barcelona, Bayern Munchen, Arsenal, Manchester United sau PSV Eindhoven cu Dennis Man joacă azi în Champions League!
„Lele” Adani are doar cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu: „N-a făcut nicio greșeală”
„Lele” Adani are doar cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu: „N-a făcut nicio greșeală”
Olăroiu s-a „topit“ când a văzut cine îl așteaptă în vestiar: arabii au filmat tot
Olăroiu s-a „topit“ când a văzut cine îl așteaptă în vestiar: arabii au filmat tot
Inter – Club Brugge | Azi, ora 22:00. Echipa probabilă a lui Chivu + ce poți paria la această partidă + analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Inter – Club Brugge | Azi, ora 22:00. Echipa probabilă a lui Chivu + ce poți paria la această partidă + analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Liverpool vrea să transfere noua senzație din Premier League!
Liverpool vrea să transfere noua senzație din Premier League!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Schimbare la FCSB! Reghecampf a propus, Becali a acceptat: "I-am spus că e o idee genială"

Schimbare la FCSB! Reghecampf a propus, Becali a acceptat: "I-am spus că e o idee genială"

Dennis Politic, propus la un alt club din Superliga! Răspunsul a venit instant

Dennis Politic, propus la un alt club din Superliga! Răspunsul a venit instant

2,4 milioane de euro pentru Olăroiu: „Zece ani am așteptat asta!“

2,4 milioane de euro pentru Olăroiu: „Zece ani am așteptat asta!“

Gigi Becali aruncă bomba: "Vrea să-și dea demisia, dar orgoliul nu îl lasă"

Gigi Becali aruncă bomba: "Vrea să-și dea demisia, dar orgoliul nu îl lasă"

Al-Hamlawi pleacă de la Craiova într-un moment crucial: „Da! Asta îmi doresc enorm“

Al-Hamlawi pleacă de la Craiova într-un moment crucial: „Da! Asta îmi doresc enorm“

După nebunia din U Cluj - Rapid 3-4, Daniel Pancu a numit unica favorită la titlu: "Mult prea puternică!"

După nebunia din U Cluj - Rapid 3-4, Daniel Pancu a numit unica favorită la titlu: "Mult prea puternică!"



Recomandarile redactiei
„Lele” Adani are doar cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu: „N-a făcut nicio greșeală”
„Lele” Adani are doar cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu: „N-a făcut nicio greșeală”
Olăroiu s-a „topit“ când a văzut cine îl așteaptă în vestiar: arabii au filmat tot
Olăroiu s-a „topit“ când a văzut cine îl așteaptă în vestiar: arabii au filmat tot
Liverpool vrea să transfere noua senzație din Premier League!
Liverpool vrea să transfere noua senzație din Premier League!
Gigi Becali s-a decis! Transferuri la FCSB
Gigi Becali s-a decis! Transferuri la FCSB
Golgheter român în Italia! A marcat de trei ori cu Sassuolo și se bate la campionat
Golgheter român în Italia! A marcat de trei ori cu Sassuolo și se bate la campionat
Alte subiecte de interes
Tratativele continuă! Ce au cerut italienii înainte de a negocia transferul lui Olimpiu Moruțan
Tratativele continuă! Ce au cerut italienii înainte de a negocia transferul lui Olimpiu Moruțan
Cine s-ar fi așteptat? Interes confirmat pentru Olimpiu Moruțan, chiar dacă mijlocașul e accidentat
Cine s-ar fi așteptat? Interes confirmat pentru Olimpiu Moruțan, chiar dacă mijlocașul e accidentat
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
U Cluj - Rapid 3-4, pe Sport.ro. Meci de 10, cu 7 goluri! Victorie superbă reușită de Daniel Pancu
U Cluj - Rapid 3-4, pe Sport.ro. Meci de 10, cu 7 goluri! Victorie superbă reușită de Daniel Pancu
Lovitura primită de Rapid înainte de finalul sezonului
Lovitura primită de Rapid înainte de finalul sezonului
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!