Ianis a fost un simplu pieton în partidele în care a intrat la națională, remarcându-se doar la faza golului marcat de Dennis Man contra Suediei, când a recuperat mingea, a depășit un adversar și a declanșat contraatacul.

În ultimele 9 meciuri jucate de Moruțan înaintea acțiunii naționalei, acesta înscrisese de două ori și reușise patru pase decisive pentru Rapid, cifre care ar fi trebuit să cântărească serios în alegerile selecționerului. Dar Gheorghe Hagi a preferat să-l bage 155 de minute pe Ianis Hagi, care jucase la echipa de club doar 103 minute în patru meciuri, în care a dat un singur assist.

Moruțan e băgat în teren în minutul 65 al meciului cu Bosnia-Herțegovina, când scorul era 2-4, iar ai noștri erau dărâmați psihic și striviți fotbalistic de o echipă care nu reprezintă o forță în Europa.

Un alt jucător folosit pe postul de mijlocaș ofensiv (număr 10), Nicolae Stanciu, a bifat 143 de minute în cele patru jocuri de Nations League, fără să iasă cu ceva în evidență. Dar măcar aici vorbim de statistici foarte bune la echipa de club, 9 goluri și 4 assisturi în 28 de partide pentru Dalian Yinbo.

Nu trebuie să fii selecționer ca să-i vezi calitățile

Cele trei pase decisive pe care le-a oferit Moruțan contra Universității Cluj confirmă forma foarte bună în care se află rapidistul. Se vede cu ochiul liber, nu trebuie să fii selecționer, că Moruțan e unul dintre cei mai buni jucători din campionat la ora actuală. Felul în care preia mingea, cu capul sus și mereu având soluția pasei bine stabilită în minte, curajul cu care tratează fazele ofensive, foarte rar cu pasă înapoi, și mai mereu căutând să aducă plusul în atac sunt atuuri cu care mijlocașul Rapidului trebuie să-l convingă pe Hagi că merită să fie titular în naționala României la meciurile din noiembrie.

Moruțan a arătat aceeași claritate în gândirea fazelor decisive și la acel 2-2 din Elveția, din preliminariile Euro 2024, când, intrat pe teren în minutul 58, a inventat pe final două assisturi senzaționale pentru Mihăilă.

Avem puțini jucători în formă, puțini jucători valoroși, puțini jucători curajoși, care știu să țină de minge și s-o folosească eficient, să facă un dribling, să dea o pasă decisivă, să tragă la poartă, așa că nu mai trebuie să-i ignorăm. Hagi nu mai trebuie să-l ignore pe Moruțan, pe care ar trebui să-l bage titular în cele două jocuri de Nations League din noiembrie. Să privească realitatea și să renunțe la regula inutilă cu experiența internațională. Să intre cei mai în formă, altfel nu avem nicio șansă.