Novak Djokovic (35 de ani, 8 ATP) a fost învins de Holger Rune (19 ani, 10 ATP), în finala turneului ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy, scor 3-6, 6-3, 7-5, după 2 ore și 32 de minute de joc.

În timpul ultimului act al competiției din Paris, echipa tenismenului sârb a fost filmată în timp ce îi prepara o băutură care a fost, ulterior, dusă până la banca de odihnă a multiplului campion de Grand Slam.

Videoclipul cu milioane de vizualizări strânse în doar 12 ore de la publicare surprinde prin limbajul comportamental suspect al persoanelor din staff-ul lui Novak Djokovic, acestea oferind impresia că ar vrea să ascundă ceva.

„Ce crede echipa lui Djokovic că trebuie ascuns?”, s-a întrebat jurnalistul Ben Rothenberg pe Twitter.

În ciuda substanțelor interzise bănuite de o parte a fanilor tenisului care s-au pronunțat pe acest subiect, Novak Djokovic a pierdut finala turneului de la Paris-Bercy în favoarea elevului antrenorului Patrick Mouratoglou.

Can anyone who knows tennis explain what is going on here, and why it’s being done this way? It looks amazingly dodgy. pic.twitter.com/xoJHBLmTzA