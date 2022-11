Un nou star! La 19 ani, elevul lui Mouratoglou, Holger Rune l-a învins pe Novak Djokovic, în finala Mastersului 1000 de la Paris 

Holger Rune (19 ani, 18 ATP) l-a învins pe Novak Djokovic (35 de ani, 7 ATP), scor 3-6, 6-3, 7-5, în finala turneului ATP Masters 1000 de la Paris, după o luptă de 2 ore și 32 de minute.

Rune își desăvârșește astfel un sezon excepțional, în care a cucerit primele trei titluri ATP ale carierei, la Munchen, Stockholm și Paris. Reușita din Hexagon este prima într-un turneu de calibru ATP Masters 1000.

Elevul antrenorului Patrick Mouratoglou a semnat victoria carierei în urma a 43 de lovituri direct câștigătoare reușite în ultimul act (34 pentru Novak Djokovic), încheind cu succes suprem o săptămână în care i-a depășit pe Stan Wawrinka, Hubert Hurkacz, Andrey Rublev, Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime și Novak Djokovic.

€836,355 va câștiga Holger Rune după cele șase victorii legate în capitala Franței, în timp ce Novak Djokovic se va mulțumi cu un cec în valoare de €456,720.

În clasamentul ATP, danezul Rune va urca, începând de luni, 7 noiembrie, pe locul 10 ATP.

