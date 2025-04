Deși Marius Mălădărășanu este favorit să devină antrenor principal la Rapid, după plecarea lui Marius Șumudică, numirea actualului tehnician de la FC Hermannstadt poate întâmpina probleme.



Isăilă este varianta de rezervă pentru Măldărășanu

Din informațiile avute de Sport.ro, "Măldă" se află în discuții avansate cu echipa din Sibiu pentru reînnoirea contractului pe încă două sezoane, acestuia fiindu-i garantate buget și lot de play-off și cupele europene. Mălădărășanu este cel mai longeviv antrenor pe banca unei echipe din Superligă, în momentul de față, în afara lui Gică Hagi, fiind sub contract cu formația ardeleană din iulie 2021, și ar putea opta să rămână la actuala echipă, dacă consideră că nu ar putea progresa cu Rapid spre câștigarea de trofee.



Pentru a avea o variantă de rezervă, Dan Șucu îl mai are pe lista posibililor succesori ai lui Șumudică pe Daniel Isăilă. Acesta va rămâne liber de contract la finalul acestei stagiuni și a mai fost aproape să semneze cu Rapid, în iulie 2023, când giuleștenii s-au despărțit de Adrian Mutu. El are profilul dorit de patronul Dan Șucu, fiind tehnician român, tânăr dar cu experiență în antrenorat, atras de proiecte pe termen lung și care este obișnuit să contruiască echipe aproape de la zero.



Isăilă și-a format un bun renume în zona Golfului Persic și este considerat de mulți creatorul echipei U21 care a atins semifinalele la Euro 2019. Acesta a jucat în Giulești în sezonul 1999-2000, când l-a avut antrenor pe Anghel Iordănescu, "feroviarii" au terminat pe locul al doilea în Divizia A și au ajuns până în semifinalele Cupei României (0-2 și 2-1 cu FCU Craiova).



A fost un jucător important al lui FC Brașov

Daniel Isăilă (52 de ani) este născut la Brașov și a jucat ca fundaș central pentru Tractorul Brașov (1992-1996, 1997-1998), FC Brașov (1997-2000, 2001-2006) și Rapid (2000).



Ca antrenor le-a pregătit pe FC Săcele (2006-2010), FC Brașov (2011), Sportul Studențesc (2011-2012), FCM Tg. Mureș (2012-2013), Astra Giurgiu (2013-3014), România (2014-2016 / secundul lui Anghel Iordănescu), România U21 (2016-2018), Al Hazem Ar Rass (2018-2020), Baniyas (2020-2023, 2025), Ajman FC (2023-2024) și Khor Fakkan (2024). În palmares are Cupa României (2013-2014) și Supercupa României (2014).

