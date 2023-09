Ultima oară antrenor la FC Baniyas, în Emiratele Arabe Unite, Daniel Isăilă a fost și pe lista Rapidului, după ce Adrian Mutu a plecat din Giulești, doar că antrenorul spus la începutul lui septembrie că vrea să continue în zona Golfului.

Daniel Isăilă, dezvăluiri despre fotbalul arab: "Aici se face diferența! Din cauza asta suferim noi, românii"

Tehnicianul a vorbit despre diferențele dintre fotbalul din Arabia Saudită și din Emiratele Arabe Unite, față de campionatul României. Daniel Isăilă a subliniat că banii contează extrem de mult atunci când se vrea performanță.

De asemenea, antrenorul a specificat că trebuie să fie extrem de atent atunci când alege o echipă din zona Golfului, pentru că la unele cluburi situția nu e atât de roz precum ar părea.

„Sunt tentante sumele, dar depinde și la ce echipă te duci. Că poți să-ți atârni o piatră de moară de gât, să te gândești la bani și după 2-3 etape poți să pleci la fel cum ai venit. Nu e chiar atât de simplu. E adevărat că e o emulație și un entuziasm fantastic ce s-a întâmplat acolo, e incredibil la ce nivel au ajuns. Pe mine nu mă miră, am fost acum 5 ani când am plecat și am văzut cum se investește și cum sunt preocupați să dezvolte.

E adevărat că au și potențial financiar, că fără asta… Aici se face diferența. Cine are un buget stabil, o infrastructură ca lumea, poate să facă față și să facă performanță. N-ai, nu ai ce să cauți, acum banul vorbește.

Și din cauza asta suferim la nivel de club în competițiile europene, tot mai greu să ai acces la masa bogaților, altă mâncare de pește. Avem probleme cu echipele din țările cu care înainte ne puneam problema scorului, acum n-ai nicio certitudine că le elimini. Drept dovadă că n-avem nicio echipă și vorbim de Conference League.

E o diferență mare, imensă. În Arabia Saudită cum sunt dispuși acum, cu strictețea lor, cu reguli, cu religie, acum sunt mult mai deschiși, au investit enorm în oameni calificați, antrenori de top, jucători de top, terenuri, baze sportive. La fel și aici în Emirate. Toate echipele au teren de antrenament ca cele de joc, în condițiile în care avem 50-60 de grade la nivelul solului și nu se mai strică, cum naiba pot să-l întrețină”, a spus Isăilă, potrivit SPTFM.

Isăilă a plecat din România în 2018, atunci când a primit o ofertă din Arabia Saudită, de la Al-Hazem, pe care a pregătit-o până în 2020. În 2020 a ajuns în Emirate, iar contractul său a expirat în această vară. În România, Isăilă a fost antrenor la FC Brașov, Sportul Studențesc, FCM Târgu Mureș și Astra Giurigu.