Din informațiile deținute de Sport.ro, Marius Șumudică are oferte concrete din Turcia și din Arabia Saudită, agenții săi aflându-se în negocieri avansate cu două cluburi, care îi oferă salarii de patru-cinci ori mai mari decât are în Giulești.



Șumudică e "legat" încă o lună de banca Rapidului

Antrenorul a vrut să plece de la Rapid după eliminarea din Cupa României (1-2 cu FC Hermannstadt), când a simțit că o parte a jucătorilor și oficialilor nu îl mai doresc pe banca echipei, dar e nevoit să termine sezonul în Giulești. La ședința la care au participat tehnicianul, acționarii Dan Șucu și cu Victor Angelescu și jucătorul Cristian Săpunaru i s-a transmis că nu poate pleca liber de contract când dorește, fiind nevoit să achite clauza de 150.000 de euro, dar finanțatorii Rapidului au stabilit deja că se vor despărți de acesta.



Cu ocazia întrunirii, antrenorului i s-a și transmis că nu va mai continua din vară, dar că nu poate rupe când vrea el înțelegerea și că trebuie să facă tot posibilul să obțină tot ce se poate pe acest final de sezon, pentru a se despărți de Rapid într-un mod rușinos. În aceste condiții, Șumudică va conduce echipa, indiferent de rezultate, la partidele cu CSU Craiova (2 mai), Dinamo (10 mai) și CFR Cluj (17 mai), ultimul meci al lui "Șumi" urmând să fie cel cu Universitatea Cluj, pe 24 mai.



Cu patru etape înainte de finalul play-off-ului, Rapid ocupă locul al șaselea în clasament, cu 28 de puncte acumulate (6 meciuri), la distanță considerabilă de FCU Cluj (35 de puncte / 6 meciuri) și CFR Cluj (34 de puncte / 5 meciuri), echipele care sunt favorite să ocupe locul care dă posibilitatea calificării în Conference League.



Marius Șumudică - carte de vizită

Marius Șumudică (54 de ani) este născut în București și a evoluat ca atacant pentru Sportul Studențesc (1989-1992, 1994-1996), Dacia Unirea Brăila (1992-1993 / împrumutat), Corvinul Hunedoara (1994 / împrumutat), FC Rapid București (1996-1999, 2001-2002), Maritimo Funchal (1999-2001), Debrecen VSC (2002-2003), Omonia Nicosia (2004), UTA Arad (2004) și Gloria Bistrița (2005). În palmaresul de jucător are Divizia A (19998-1999), Cupa României (1997-1998, 2001-2002), și o finală de Taca de Portugal (2000-2001).



Ca antrenor le-a pregătit pe FC Rapid București (2005, asistent / 2010-2011), FC Rapid II București (2005-2006), Rocar București (2006-2007), AS Dodu Berceni (2007), Inter Gaz București (2008), Progresul București (2008), Astra Ploiești (2009, 2011), FC Farul Cosntanța (2009), Gloria Bistrița (2010), Kavala FC (2011), FC Brașov (2011-2012), FC Vaslui (2012), FCU Cluj (2012), Al Shaab (2012-2013), Concordia Chiajna (2014-2015), Astra Giurgiu (2015-2017), Kayserispor (2018-2018), Al Shabab (2018-2019, 2022), Gaziantep FK (2019-2021, 2023-2024), Caykur Rizespor (2021), CFR Cluj (2021), Yeni Malatyaspor (2021-2022), Al Raed (2022-2023) și FC Rapid 1923 București (2024-2025). Are în palmaresul de antrenor Liga 1 (2015-2016), Supercupa României (2016), o calificare în "16"-imile Europa League și Saudi Professional League Manager of the Month (decembrie 2018).