Noile Fort GT, Lamborghini Aventador si Rolls Royce Phantom au ajuns la Bucuresti. Super Speed, cu Giurgea si Bratu, sambata, 10:30, la ProTV

Cand se intorc din Israel, fotbalistii nationalei pot admira nu doar trofeul EURO, ci si cele mai tari masini din lume. Sunt expuse la Bucuresti.

Nici macar Ronaldo nu are noul Ford GT, expus la la Bucuresti. Salonul auto tine o saptamana, timp in care romanii pot admira noile modele Lamborghini Aventador decapotabil si Rolls Royce Phanton. Masinile pot fi vazute si in emisiunea Super Speed, sambata, la 10:30, la ProTV.



Americanii se lauda cu cel mai puternic bolid de strada. Tocmai a fost prezentat la Geneva, are 1600 de cai putere, poate atinge viteza maxima de 500 de kilometri pe ora si costa 1,5 milioane de dolari. Vor fi construite doar 24 de masini.