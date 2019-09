Misinile lui Tiriac, supermasini, teste exclusive! Super Speed la PROTV se intoarce, sambata, 10:30

Emisiunea Super Speed se intoarce la PROTV!

Vacanta de vara pentru baietii de la Superspeed la PRO TV s-a incheiat, iar maine dimineata revin pe micile ecrane, de la ora 10.30 cu un nou sezon. (sezon nr 6).



"Am avut multe chestii de pregatit pentru toamna asta. O sa continuam un proiect pe care l-am inceput cu Tiriac Auto, care e foarte spectaculos si foarte drag noua, in care mergem cu masini din colectie. Noi suntem, practic, singurii care fac asta, in afara de detinatorul lor, domnul Ion Tiriac. Am avut un Lamborghini Diablo si un Ferarri Testarossa, cu care am facut un episod, dar urmeza sa mai facem inca vreo trei. E un proiect de suflet pentru noi. O sa continuam cu supermasini, dar si cu teste comparative cu masini accesibile”, ne-a dezvaluit Costin Giurgea.

"Noul sezon SuperSPEED este cel mai bun al nostru de pana acum. Avem materiale memorabile Made in Romania si avem super-masini pe care am mers sa le conducem in exclusivitate pentru Pro TV, pentru emisiunea noastra. Abia astept sa vedeti fiecare material in parte, pentru noi a fost o bucurie vara asta, sper ca toamna celor care vad emisiunea sa fie la fel de spectaculoasa si sa retraiasca alaturi de noi clipele fantastice din masinile fantastice".

"Primul nostru episod s-ar putea intitula SuperSpeed la munte si la mare, pentru ca avem doua experiente pe care le-am trait noi vara asta: una cu barci la mare si una cu masini puternice la munte. Daca la mare am facut o cursa velier versus A-Class, la munte am facut o cursa BMW M5 Competition versus Transfagarasan. Ambele ne-au lasat uzi."