"Negoita nu mai vrea sa auda de fotbal! Vom trai din drepturi si din vanzarea de jucatori". Anunt sumbru pentru dinamovisti, facut de Danciulescu

Ionut Negoita nu mai vrea sa auda de fotbal. Daca grupul misterios interesat de preluarea lui Dinamo nu va finaliza tranzactia, echipa va trebui sa se autofinanteze!

Perspectivele lui Dinamo sunt sumbre, daca grupul de afaceristi straini interesati de preluarea echipei nu va finaliza afacerea.

Ionel Danciulescu, noul director general al echipei, spune ca Ionut Negoita "nu mai vrea sa auda de fotbal" si "e gata sa cedeze echipa".

"Legat de decizia domnului Negoita de a vinde nu s-a schimbat nimic. Isi doreste lucrul acesta, iar noi, cei care suntem acolo - eu pe latura sportiva si Alexandru David, care se ocupa de latura administrativa - trebuie sa gasim solutii si sa mentinem aceasta echipa pe linia de plutire. Domnul Negoita nu mai vrea sa auda de fotbal. Trebuie sa ne autofinantam, iar lucrul asta putem sa il facem doar din drepturile TV si din aducerea de sponsori sau vanzarea de jucatori", a spus Danciulescu la Digi.

"Din ce stiu eu si din ce am vorbit cu David, pentru sezonul viitor plafonul salarial lunar va fi mult mai mic decat a fost in sezonul acesta - 140.000 euro net. Plus bonusuri individuale de performanta", a mai spus acesta.