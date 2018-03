Prima reactie a dinamovistilor dupa ce Rat a preferat sa semneze cu ACS Poli Timisoara: "Am fi dereglat tot mecanismul echipei"

Razvan Rat s-a antrenat cu Dinamo, dar a preferat sa semneze cu ACS Poli Timisoara.

Razvan Rat s-a antrenat o perioada cu Dinamo, dar a ales sa joaca pentru ACS Poli Timisoara, rivala din Play Out a "cainilor".

Ionel Danciulescu, directorul general al lui Dinamo, spune ca sosirea lui Rat ar fi adus probleme la echipa, pentru ca "ar fi dat peste cap mecanismul".

"Rat ne-a cerut acordul sa se antreneze cu noi si l-am primit cu bratele deschise, iar Bratu i-a explicat cum stau lucrurile. La negocierile pentru salariu nu s-a ajuns. Razvan e un jucator extraordinar de bun, ne-ar fi ajutat, aveam nevoie de experienta lui, dar pe pozitia respectiva, din pacate, il avem pe Olteanu. Nu cred ca Rat isi permitea sa fie rezerva in multe momente. Am fi dereglat tot mecanismul daca il scoteam din echipa pe Olteanu, asta pentru ca el ocupa pozitia U21", a spus Danciulescu la Digi.

Razvan Rat va implini 37 de ani peste mai putin de doua luni. El a jucat ultima data pentru Rayo Vallecano, in liga a doua spaniola.