"Bag ce am mai bun! Nu protejez pe nimeni pentru Suedia!" Contra a stabilit cum va arata Romania la amicalul cu Israel: singura dilema a selectionerului, legata de Stanciu

Romania juca sambata seara, ora 20:00, in direct la ProTV, o partida amicala cu Israel.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Pentru Romania, urmeaza pe 27 martie, la Craiova, un alt amical tare: partida cu Suedia. Inaintea confruntarii cu Israel, Cosmin Contra a declarat ca va alinia cel mai bun "11" posibil. Contra vrea sa stie pe cine se poate baza in urmatoarea campanie de calificari.

"Nu ma intereseaza ca e amical. Bag ce am mai bun. Am trei posturi pentru care mai am dubii. Nu protejez pe nimeni pentru Suedia. In seara asta, dupa antrenament, voi stabili primul unsprezece", a declarat Cosmin Contra la conferinta de presa.

Selectionerul Contra se pare ca a decis. O singura nelamurire mai are Contra: daca sa inceapa cu Stanciu sau Deac printre titulari.



Romania, echipa probabila: Tatarusanu - Benzar, Grigore, Sapunaru, Tosca - R.Marin, Pintilii - Deac/Stanciu, Budescu, Grozav - Keseru