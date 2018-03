Romanul care viseaza sa-i calce pe urme lui Sebastian Loeb! Teste inainte de Mondialul de Raliuri

Romanul care se pregateste pentru Mondialul de Raliuri si-a testat masina si pe un circuit din Romania!



S-a intrecut cu un bolid de strada, de 450 de cai! Simone Tempestini e nascut in Italia, dar s-a mutat in Romania. Are si cetatenie romana. El a devenit campion mondial de raliuri la juniori in 2016, iar acum viseaza sa-i calce pe urmele lui Sebastien Loeb la raliuri. Tempestini s-a intrecut cu o masina de strada, care prinde suta in 3,5 secunde.



