„Nu au valoarea pe care am vrea noi să o aibă!” Noi declarații după reacția tranșantă la adresa lui Ianis Hagi 

Patronul lui FC Botoșani a fost extrem de dur la adresa tinerilor jucători români care activează în străinătate, în contextul în care sunt extrem de lăudați de presă pentru reușitele lor, în ciuda faptului că nu demonstrează o formă constantă de joc. După declarațiile făcute în urmă cu o zi, Iftime a venit cu noi explicații.

Finanțatorul moldovenilor și-a exprimat respectul pe care îl are față de Gică Hagi, punctând că singura lui obiecție este legată de faptul că fiul său, în ciuda faptului că nu se impune constant în echipa lui Rangers, este asociat cu cluburi importante din fotbal.

„În continuu merge la Barcelona!”

„Nu am treabă cu el, am spus doar că vorbim prea mult, iar ei încă nu au valoarea pe care noi am vrea să o aibă. Tot spunem că se transferă colo și colo. Deocamdată, trebuie să fie cel mai bun în Scoția pentru a ajunge la un campionat de valoare. Așa am avut fotbaliștii noștri mari, care jucau la Sevilla, jucau la Real, la echipele mari.

Nu știu de unde apar speculațiile astea, dar eu spun că îi fac rău copilului. El crede în continuu că merge la Barcelona, ce Dumnezeu? Asta am spus eu, eu am un respect mare față de Hagi și de Farul. Dar față de Hagi nu ai cum să nu ai respect dacă ai bun simț, nu ai cum să nu vezi ce a făcut acolo, ce fotbalist mare a fost. Nu vorbeam oricum despre el, ci despre Ianis Hagi, nu ca fotbalist bun, ci excepțional, așa cum e făcut”, a spus Valeriu Iftime la PRO X.