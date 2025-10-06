VIDEO Vlad Dragomir, gol din afara careului la Pafos! Mijlocașul a fost convocat în sfârșit la națională

Alexandru Hațieganu
Tricolorul evoluează cu echipa cipriotă și în grupa unică din Champions League.

Mijlocaşul român Vlad Dragomir a marcat un gol pentru Pafos FC, care a învins-o cu 4-2 pe AEK Larnaca, duminică, în deplasare, într-o partidă din etapa a şasea a campionatului de fotbal al Ciprului.

Vlad Dragomir a închis tabela în AEK Larnaca - Pafos FC 2-4

Waldo Rubio (2) a deschis scorul pentru gazde, dar Domingos Quina a realizat o dublă pentru campioană (15, 42). 

Anderson Silva (80) a majorat diferenţa, Djordje Ivanovic a punctat pentru AEK (86), iar Vlad Dragomir (foto - Pafos FC) a înscris ultimul gol al meciului (88), cu un șut din afara careului.

Vlad Dragomir, convocat în sfârșit la echipa naţională a României pentru partidele cu Moldova (amical) şi Austria (preliminariile Campionatului Mondial din 2026), fusese introdus pe teren în minutul 58 al partidei.

Acesta a fost primul său gol în acest campionat, în şase partide jucate.

Pafos este lider în clasament, cu 15 puncte, urmată de APOEL Nicosia, 15 puncte, Omonis Nicosia, 13 puncte, Aris Limassol, 13 puncte etc. Agerpres

