Mijlocaşul român Vlad Dragomir a marcat un gol pentru Pafos FC, care a învins-o cu 4-2 pe AEK Larnaca, duminică, în deplasare, într-o partidă din etapa a şasea a campionatului de fotbal al Ciprului.

Vlad Dragomir a închis tabela în AEK Larnaca - Pafos FC 2-4



Waldo Rubio (2) a deschis scorul pentru gazde, dar Domingos Quina a realizat o dublă pentru campioană (15, 42).

Anderson Silva (80) a majorat diferenţa, Djordje Ivanovic a punctat pentru AEK (86), iar Vlad Dragomir (foto - Pafos FC) a înscris ultimul gol al meciului (88), cu un șut din afara careului.

