Razvan Marin, in cadere libera! Cat costa acum romanul dupa un sezon dezastruos la Ajax: cota sa a scazut dramatic

Sezonul slab facut de Razvan Marin la Ajax incepe sa se vada.

Mijlocasul roman a fost adus in vara de Ajax de la Standard Liege in schimbul a 12,5 milioane de euro si a fost prezentat drept un star. Din pacate, Razvan Marin nu a reusit sa se impuna in tricoul lui Ajax, iar acest lucru se vede si in cota jucatorului.

Site-ul de specialitate transfermarkt.de a actualizat cotele jucatorilor din prima liga olandeza, iar Razvan Marin este in cadere libera. Romanul este cotat acum la 12 milioane de euro, cu 500.000 de euro mai putin decat platea Ajax pentru el in urma cu doar cateva luni. Si cu 1,5 milioane de euro mai putin decat cota pe care o avea in momentul plecarii de la Standard Liege.

Razvan Marin, in varsta de 23 de ani, a jucat in doar 14 meciuri pentru Ajax in acest sezon si a reusit o singura pasa de gol.

In acest moment, Ionut Radu este cel mai scump jucator roman: are o cota de 15 milioane de euro. Pe locul 2 este Razvan Marin cu 12 milioane de euro, iar pozitia a treia este ocupata de patru jucatori: Chiriches, Puscas, Mitrita si Ianis Hagi, toti cotati la 6 milioane de euro.