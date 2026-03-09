„Cerșetor și Prinț“. Așa poate fi intitulat un volum dedicat aventurii fotbalistice pe care Elias Charalambous (45 de ani) a avut-o, în România, la FCSB.

Cipriotul a venit pe banca roș-albaștrilor din postura unui antrenor anonim. Pe care FCSB l-a angajat, pentru a se folosi de... licența sa PRO! Practic, Charalambous a acceptat, într-o primă fază, să fie un „paravan“ pentru adevăratul executant de pe bancă, Mihai Pintilii. Ce-i drept, ulterior, ei s-au înțeles de minune și, spre lauda lor, au avut niște rezultate mult peste așteptări în sistemul bolnav de la FCSB.

Gigi Becali: „Charalambous a luat 700,000 de la mine“

Imedat după ce Elias Charalambous și-a anunțat plecarea de la FCSB, Sport.ro a publicat un material cu câștigurile cipriotului la formația patronată de Gigi Becali. Astăzi, în cadrul intervenției sale la Fanatik, latifundiarul a confirmat, în mare măsură, cele scrise, sâmbătă, de Sport.ro.

„Se face și Charalambous milionar (n.r. – după plecarea de la FCSB). Am auzit că se duce în Cipru să antreneze. Are ofertă. Nu are mare ofertă, dar poate se face milionar. Doar de la mine a luat 700.000 de euro“, a dezvăluit Becali.

În perioada în care a fost, la FCSB, Elias Charalambous și-a trecut în CV un total de 170 de meciuri, 88 de victorii, 41 de egaluri și 41 de înfrângeri. Într-un clasament al longevității, la FCSB, cipriotul e pe locul 1. După el, podiumul e completat de Reghecampf și de Nicolae Dică.