GALERIE FOTO Femeile, strălucitoare, cu ajutorul Anei Bogdan: secretul ultimei afaceri deschise de jucătoarea de tenis, la Cluj

Alexandru Hațieganu
Ana Bogdan, jucătoare de tenis cu activitate antreprenorială.

Ana BogdanpilatesCluj-NapocaTenis WTA
Noul centru de pilates din Cluj-Napoca, deschis de Ana Bogdan

Ana Bogdan (33 de ani) a revenit în tenis, în urma unei promisiuni făcute sieși că va continua în „sportul alb” pentru alți trei ani.

Ana Bogdan și-a deschis un studio de pilates și yoga, în Cluj-Napoca

Jucătoarea din Sinaia - clasată cel mai sus în carieră pe locul 39 mondial, în 2023 - își propune să mai refacă, încă o dată, distanța uriașă dintre top 100 WTA și clasarea actuală, locul 655 în ierarhia mondială.

Tenisul nu este unica prioritate a Anei Bogdan, spre deosebire de prima parte a carierei. În Cluj-Napoca, Ana Bogdan și-a deschis o afacere prin care își dorește să le încurajeze pe femei să practice pilatesul, un antrenament care întărește musculatura, crește mobilitatea, elasticitatea, dar și forța generală a corpului.

Ana Bogdan

Ana Bogdan / Foto: Imago
În studioul Glow & Flow, Ana Bogdan își propune să le ajute pe femei în a-și dezvolta forța interioară, prin ajutorul unei stări de concentrare calme.

Jucătoarea de tenis care a fost în top 40 WTA încurajează sportul de masă, în rândul femeilor din România

Accidentările din tenis au făcut-o pe Ana Bogdan să practice această formă de antrenament, care a ajutat-o să treacă peste cele mai dificile momente din ultimul an.

„Mi-a plăcut foarte mult, pentru că te conectezi bine cu corpul tău. De 8 martie, va fi pilates și artă. Fetele pot să vină să facă o oră de pilates, iar, apoi, să stea să picteze,” a spus Ana Bogdan, într-un interviu acordat PRO TV.

De 8 martie, Ana Bogdan a sărbătorit și aniversarea cățelului Freddie, pe care l-a adoptat în această zi deosebită.

