Campioana României luptă pentru calificarea în semifinalele Euro Cup.

CSM Oradea Polo Euro Cup BVSC Manna ABC CN Terassa
CSM Oradea va întâlni echipa maghiară BVSC Manna ABC în sferturile de finală ale competiţiei masculine de polo pe apă Euro Cup, conform tragerii la sorţi efectuate, luni, la Zagreb.

CSM Oradea - BVSC Manna ABC, duel româno-maghiar în Euro Cup

Campioana României va juca prima manşă la Budapesta, pe 18 martie, iar returul în Bazinul Olimpic ''Ioan Alexandrescu'', pe 28 martie.

CSM Oradea a eliminat în optimi echipa spaniolă CN Terassa, după 14-13 la Oradea şi 14-14, sâmbătă, în deplasare.

BVSC Manna ABC a trecut în optimi de altă echipă maghiară, Vasas Plaket, cu 20-13, după 8-11 în prima manşă.

Dacă va trece de BVSC Manna ABC, CSM Oradea va juca în semifinale (25 aprilie, respectiv 9 mai) cu învingătoarea dintre Panathinaikos Atena şi Jadran Split. 

Finala se va disputa în dublă manşă, pe 23 mai, respectiv 6 iunie, informează Agerpres.

”Ce derby ne așteaptă în sferturile de finală ale EuroCup.🔥

BVSC Manna din Budapesta este adversarul pe care-l vom întâlni în sferturi, miercuri (18.03) în capitala Ungariei, urmând ca zece zile mai târziu să dăm piept cu ei în bazinul olimpic Ioan Alexandrescu.🔴🔵”, a postat clubul din Oradea.

