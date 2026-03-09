CSM Oradea va întâlni echipa maghiară BVSC Manna ABC în sferturile de finală ale competiţiei masculine de polo pe apă Euro Cup, conform tragerii la sorţi efectuate, luni, la Zagreb.

CSM Oradea - BVSC Manna ABC, duel româno-maghiar în Euro Cup

Campioana României va juca prima manşă la Budapesta, pe 18 martie, iar returul în Bazinul Olimpic ''Ioan Alexandrescu'', pe 28 martie.

CSM Oradea a eliminat în optimi echipa spaniolă CN Terassa, după 14-13 la Oradea şi 14-14, sâmbătă, în deplasare.

BVSC Manna ABC a trecut în optimi de altă echipă maghiară, Vasas Plaket, cu 20-13, după 8-11 în prima manşă.

Dacă va trece de BVSC Manna ABC, CSM Oradea va juca în semifinale (25 aprilie, respectiv 9 mai) cu învingătoarea dintre Panathinaikos Atena şi Jadran Split.

Finala se va disputa în dublă manşă, pe 23 mai, respectiv 6 iunie, informează Agerpres.