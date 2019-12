A fost adus ca inlocuitor al lui De Jong, insa a dezamagit teribil! Razvan Marin ar putea pleca de la Ajax in aceasta iarna! Anuntul facut de presa olandeza

Presa din Olanda scrie despre situatia lui Razvan Marin la Ajax.

Razvan Marin a ajuns in aceasta vara la Ajax, in schimbul a 12,5 milioane de euro de la Standard Liege. Presa olandeza spune ca situatia lui Razvan Marin la campioana Olandei depinde de directorul sportiv al formatiei batave, Marc Overmars, care se va sfatui si cu antrenorul Erik Ten Hag.

"Ajax si-ar putea trimite departe cele mai scumpe transferuri facute in vara, dupa doar cateva luni. Marc Overmars si Erik ten Hag sunt nevoiti sa decida care sunt jucatorii care vor intari lotul. In plus, vor fi nevoiti sa ia o decizie in privinta lui Marin. Daca sunt 'gauri' la mijlocul terenul, atunci Ekkelenkamp si Gravenberch se pot descurca mai bine decat Razvan Marin si Edson Alvarez. Ten Hag i-a tinut in viata suficient pe Marin (12,5 mimilioane de euro) si Alvarez (15 milioane de euro)", scriu olandezii de la De Telegraaf.