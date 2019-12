Ce il asteapta pe Razvan Marin in 2020! Tatal jucatorului a vorbit despre situatia dificila de la Ajax: "Nu a fost deloc o perioada confortabila"

Petre Marin spera ca in 2020 fiul sa sa se impuna ca titular la Ajax.

Transferat de Ajax in aceasta vara, Razvan Marin nu a avut parte de parcusul pe care si-l dorea si a fost mai mult rezerva pentru "lancieri". Mijlocasul roman nu a fost ferit de criticile olandezilor, fiind de mai multe ori luat la tinta atat de jurnalisti cat si de fosti fotbalisti olandezi.

Tatal jucatorului, Petre Marin, spera ca in 2020 situatia sa se schimbe:

"Razvan e bine, a fost acasa acum, in vacanta. De pe 4 ianuarie va merge la Amsterdam, iar apoi va pleca, impreuna cu echipa, in cantonament in Qatar. Sper ca de anul viitor sa prinda cat mai multe minute la Ajax si sa se impuna ca titular. Nu a fost deloc o perioada confortabila pentru el. Nu are decat sa munceasca si cand se iveste sansa, sa profite la maximum. A ajuns la o echipa foarte buna pe plan european si sunt jucatori care oricand iti pot lua locul" a spus Petre Marin pentru digi.

Fostul international spera ca fiul sau sa prinda mai multe minute pentru a avea continuitate si la echipa nationala:

"Depinde foarte mult de minutele pe care le va juca la Ajax. Daca va fi in forma, va fi convocat cu siguranta", a mai spus tatal jucatorului.

Razvan Marin (23 de ani) a fost transferat de Ajax in aceasta vara, de la Standard Liege. In schimbul mijlocasului au fost platite 12.5 milioane de euro.