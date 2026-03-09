VIDEO Alex Mitriță, jucătorul etapei în runda de debut din China! Cum l-au descris chinezii

Alex Mitriță, jucătorul etapei în runda de debut din China! Cum l-au descris chinezii Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un gol și o pasă de gol semnate de oltean au pecetluit soarta meciului Zhejiang - Qingdao.

TAGS:
alex mitritaAlexandru MitritaZhejiang ProfessionalChinese Super LeagueEchipa Nationala
Din articol

Fotbalistul român Alexandru Mitriţă (31 de ani) a marcat un gol şi a dat o pasă de gol în prima etapă a campionatului de fotbal al Chinei, pentru echipa Zhejiang Professional, victorioasă cu scorul de 2-0 în faţa formaţiei Qingdao West Coast, duminică, pe teren propriu.

Mitriţă i-a pasat decisiv venezueleanului Saul Guarirapa, iar acesta a deschis scorul în minutul 18, iar apoi fostul internaţional român a marcat al doilea gol al gazdelor (40). Mitriţă a jucat tot meciul la Zhejiang.

Oaspeţii au ratat un penalty prin ghanezul Abdul-Azis Yakubu (53).

Pentru prestația sa, Mitriță a primit nota 9.8 de la Sofascore, fiind desemnat omul meciului.

Mai mult, olteanul a primit cea mai mare notă din prima rundă din Chinese Super League, astfel că este și jucătorul etapei.

”El nu încetează niciodată să uimească pe toată lumea”, a postat la final despre Mitriță clubul Zhejiang FC.

Mitriță și-a anunțat anul trecut retragerea de la echipa națională

În septembrie 2025, Alexandru Mitriță și-a anunțat retragerea de la echipa națională, după 26 de selecții și 4 goluri, printr-o scrisoare:

”După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot național și mai bine de 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară: mă retrag de la echipa națională a României.

Îmi amintesc cu emoție acea primă convocare la un lot de juniori. Eram un copil cu visuri mari, care simțea că lumea fotbalului i se deschide în față. Emoțiile trăite atunci au fost atât de intense încât și astăzi, după atâția ani, le simt la fel de vii. Mai târziu, când am debutat la prima reprezentativă, am simțit cu adevărat că sunt fotbalist. Să îți auzi imnul și să știi că porți pe umeri speranța și mândria unei țări întregi e un sentiment greu de pus în cuvinte, dar pe care nu îl voi uita niciodată.

Astăzi, la 30 de ani, mă aflu într-un moment al carierei în care trebuie să fac alegeri dificile. Joc în China, iar distanțele sunt uriașe. Drumurile lungi și timpul scurt fac extrem de dificilă prezența constantă la echipa națională. În plus, știu că mai am doar câțiva ani de carieră la nivel înalt și simt nevoia să îmi îndrept toată energia spre viitorul meu și al familiei mele. E o decizie luată cu sufletul strâns, dar cu convingerea că este cea mai bună pentru mine și familia mea în acest moment al vieții mele. De aceea, vă rog să îmi respectați decizia fără a crea în jurul acesteia speculații fără adevăr. Nu mi-ar face bine nici mie, nici echipei naționale, care are nevoie de liniște și susținere totală pentru a-și atinge obiectivele.

Vreau să le mulțumesc selecționerilor alături de care am avut onoarea să lucrez. Fiecare dintre ei m-a ajutat să cresc, să învăț și să dau tot ce am mai bun pentru culorile României. Le mulțumesc și tuturor oamenilor din staff cu care am colaborat, au fost mereu alături de mine la nevoie. Le mulțumesc colegilor mei, cu care am împărțit vestiarul, bucuriile și dezamăgirile, dar mai ales momentele unice care ne vor lega pe viață. Și mai presus de toate, vă mulțumesc vouă, suporterilor. Fără voi, fotbalul nu ar avea aceeași frumusețe. V-am simțit mereu aproape, fie că am jucat acasă, fie că am fost departe, și fiecare încurajare a voastră a însemnat enorm pentru mine.

Naționala va rămâne mereu în inima mea. Chiar dacă nu voi mai fi pe teren în tricoul României, voi rămâne un suporter al echipei naționale și voi trăi cu aceeași emoție fiecare meci al tricolorilor. Hai, România!

Cu respect și recunoștință,

Alexandru Mitriță”

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
ARTICOLE PE SUBIECT
Andrii AkimenKO! Dinamo s-a răzbunat teribil pe vicecampioana Potaissa Turda după eșecul din tur, ucraineanul a fost MVP
Andrii AkimenKO! Dinamo s-a răzbunat teribil pe vicecampioana Potaissa Turda după eșecul din tur, ucraineanul a fost MVP
ULTIMELE STIRI
Femeile, strălucitoare, cu ajutorul Anei Bogdan: secretul ultimei afaceri deschise de jucătoarea de tenis, la Cluj
Femeile, strălucitoare, cu ajutorul Anei Bogdan: secretul ultimei afaceri deschise de jucătoarea de tenis, la Cluj
Duel româno-maghiar pentru semifinale în cupele europene! ”Ce derby ne așteaptă”
Duel româno-maghiar pentru semifinale în cupele europene! ”Ce derby ne așteaptă”
Charalambous pleacă din România cu un „sac de bani“: suma dezvăluită de Becali
Charalambous pleacă din România cu un „sac de bani“: suma dezvăluită de Becali
Mirel Rădoi a ieșit de la negocieri. Gigi Becali: "Nu e o veste bună, are ofertă de 1,6 milioane de euro"
Mirel Rădoi a ieșit de la negocieri. Gigi Becali: "Nu e o veste bună, are ofertă de 1,6 milioane de euro"
Drăgușin, martor la o situație înfricoșătoare: „E pierdut total! Nu știe ce l-a lovit“
Drăgușin, martor la o situație înfricoșătoare: „E pierdut total! Nu știe ce l-a lovit“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Primele trei mutări pe care le face Mirel Rădoi la FCSB

Primele trei mutări pe care le face Mirel Rădoi la FCSB

Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: ”Omul nu vrea bani, vine să ajute”

Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: ”Omul nu vrea bani, vine să ajute”

Fostul jucător de la Dinamo și Rapid anunță: ”Dacă mă sună Becali? Vin director sportiv și-l pun pe el antrenor”

Fostul jucător de la Dinamo și Rapid anunță: ”Dacă mă sună Becali? Vin director sportiv și-l pun pe el antrenor”

Gigi Becali i-a dat un singur ordin lui Mirel Rădoi înainte de a prelua FCSB: ”Am dorința asta”

Gigi Becali i-a dat un singur ordin lui Mirel Rădoi înainte de a prelua FCSB: ”Am dorința asta”

"Greșit, nașule!" Mirel Rădoi i-a transmis lui Gigi Becali primele schimbări de la FCSB

"Greșit, nașule!" Mirel Rădoi i-a transmis lui Gigi Becali primele schimbări de la FCSB

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a cedat în fața rivalilor de la AC Milan: „Se vede clar o criză profundă”

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a cedat în fața rivalilor de la AC Milan: „Se vede clar o criză profundă”



Recomandarile redactiei
Mirel Rădoi a ieșit de la negocieri. Gigi Becali: "Nu e o veste bună, are ofertă de 1,6 milioane de euro"
Mirel Rădoi a ieșit de la negocieri. Gigi Becali: "Nu e o veste bună, are ofertă de 1,6 milioane de euro"
Charalambous pleacă din România cu un „sac de bani“: suma dezvăluită de Becali
Charalambous pleacă din România cu un „sac de bani“: suma dezvăluită de Becali
Femeile, strălucitoare, cu ajutorul Anei Bogdan: secretul ultimei afaceri deschise de jucătoarea de tenis, la Cluj
Femeile, strălucitoare, cu ajutorul Anei Bogdan: secretul ultimei afaceri deschise de jucătoarea de tenis, la Cluj
Drăgușin, martor la o situație înfricoșătoare: „E pierdut total! Nu știe ce l-a lovit“
Drăgușin, martor la o situație înfricoșătoare: „E pierdut total! Nu știe ce l-a lovit“
Duel româno-maghiar pentru semifinale în cupele europene! ”Ce derby ne așteaptă”
Duel româno-maghiar pentru semifinale în cupele europene! ”Ce derby ne așteaptă”
Alte subiecte de interes
Sorin Cârțu a spus cine îl poate înlocui pe Alex Mitriță la Universitatea Craiova: ”El este jucătorul care ar putea!”
Sorin Cârțu a spus cine îl poate înlocui pe Alex Mitriță la Universitatea Craiova: ”El este jucătorul care ar putea!”
"Parcă vedeam un jucător din altă ligă!" MM Stoica, dat pe spate de starul Universității Craiova
"Parcă vedeam un jucător din altă ligă!" MM Stoica, dat pe spate de starul Universității Craiova
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Dan Alexa a numit ”cel mai bun jucător din Superligă”: ”Mircea Lucescu îl va chema la națională”
Dan Alexa a numit ”cel mai bun jucător din Superligă”: ”Mircea Lucescu îl va chema la națională”
Alex Mitriță, debut FULMINANT în noul sezon din China! Ce isprăvi a făcut în Zhejiang - Qingdao
Alex Mitriță, debut FULMINANT în noul sezon din China! Ce isprăvi a făcut în Zhejiang - Qingdao
Ia cu apă, Mitriță! Ce s-a întâmplat în meciul românului împotriva liderului din China
Ia cu apă, Mitriță! Ce s-a întâmplat în meciul românului împotriva liderului din China
CITESTE SI
Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

stirileprotv Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

stirileprotv Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

stirileprotv Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!