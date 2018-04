VIDEO | Keseru o duce pe Ludogorets mai aproape de titlu! Romanul continua sa rupa plasele si a marcat in derbyul cu TSKA

Keseru o duce pe Ludogorets mai aproape de titlu! Campioana en-titre a Bulgariei a invins rivala TSKA Sofia cu 3-2, in etapa a doua a Play Off-ului.

Romanul a marcat in minutul 84, pentru 2-2. In minutul 88, Swierczok i-a adus victoria lui Ludogorets, dupa ce a realizat dubla.

Cosmin Moti a fost si el integralist, iar Ludogorets are acum sase puncte peste TSKA si 22 peste Levski!

Substitute Jakub Świerczok scored 2 goals in Ludogorets' thrilling 3-2 win against fellow title contenders CSKA-Sofia, extending their lead at the top of the table to 6 points https://t.co/8t7Ra5spDQ