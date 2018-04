Cine sa-l opreasca?! Viteza cu care a alergat Ronaldo in meciul cu Juventus. La 33 de ani, Cristiano dovedeste ca e de pe alta planeta

Cristiano Ronaldo a reusit sa-i uimeasca pe doctori. Acestia spun ca varsta biologica a portughezului este de doar 23 de ani!

Ronaldo a implinit 33 de ani, dar corpul sau este cu 10 ani mai tanar! Cel putin asta sustin doctorii care l-au supus unor analize amanuntite.

Ronaldo a fost MVP-ul meciului cu Juventus, castigat de Real Madrid la Torino cu scorul de 3-0. El a marcat o dubla.

Cristiano a alergat in meciul cu Juventus cu o viteza maxima de 33,65 kilometri pe ora!

Tot in meciul cu Juve, el a sarit cu piciorul la peste 2,3 metri, in momentul in care a lovit mingea din foarfeca, la faza golului de 2-0.

Usain Bolt a alergat cu o viteza de 37,5 km/h in momentul in care a stabilit recordul mondial pe suta de metri.