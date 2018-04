Bizonul, vedeta in Le Monde! Gnohere, dezvaluiri unice: "Eram un bataus! Multi dintre prietenii mei au ajuns la inchisoare!" Cum a ajuns sa joace fotbal

Harlem Gnohere a fost contactat de jurnalistii francezi ai cotidianului Le Monde. Bizonul stelist le-a povestit acestora cum a ajuns sa joace fotbal, dar si cum a fost copilaria si tineretea sa.

Ajuns la 30 de ani, Gnohere rupe plasele in Liga I. Atacantul francez cu origini ivoriene traieste cele mai bune momente ale carierei sale, fiind golgheter in campiontul Romaniei, cu 13 reusite. El este urmarit de cluburi din alte campionate, dar si de jurnalistii din tara sa.

Le Monde l-a contactat pe Gnohere pentru un interviu, iar acesta si-a spus povestea.

Bizonul a povestit ca parintii sai sunt ivorieni, dar el s-a nascut in Essonne, langa Paris.

"Era foarte cald acolo. Eram un bataus, ne bateam intre cartiere. Tatal meu a inteles imediat pericolul si, la varsta de 12 ani, m-a trimis la juniorii lui Cannes, pentru ca trebuia sa plec din oras. Avea dreptate. Multi prieteni au ajuns la inchisoare. As fi putut gresi si eu", a spus Gnohere.

Bizonul a mai spus cum a ajuns in Elvetia si apoi Belgia.

"Am fost dat afara de la Cannes in urma unei batai care a izbucnit in centrul orasului. Am mers la Troyes, dar acolo nu aveau incredere in tineri, asa ca am plecat in Elvetia, in a treia divizie, pentru 1.500 de euro pe luna. Am inscris goluri, dar niciun club din Ligue 2 nu s-a interesat de mine. Am ajuns la Virton, in liga a treia din Belgia, unde incasam si mai putin: 1.000 de euro pe luna. Dar nivelul era mai ridicat", si-a mai amintit el.

La nivel mai inalt, Gnohere a jucat la Charleroi, Westerlo, Mouscron si Mons.

"Nu am fost niciodata chemat la nationala Coastei de Fildes si chiar nu am observat vreun reprezentant al federatiei ivoriene. Nu stiu daca voi avea vreodata ocazia sa joc pentru elefanti. Am crezut ca a marca goluri intr-un campionat din Europa mi-ar permite sa fiu remarcat. Eu inca sper, dar incep sa-mi pierd speranta", a mai spus el.