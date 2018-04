ACUM LIVE CSM Iasi 0-0 Viitorul. Hagi e sigur: "Tineti-va bine, atat va zic! Daca batem, se va rupe stadionul cu Steaua si CFR". ECHIPELE

Urmarim si comentam impreuna CSM Iasi - Viitorul, singurul meci al zilei in Liga I, pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro

ACUM CSM Iasi 0-0 Viitorul



Fazele cheie



Echipele



CSM Iasi: Kelava - Bosoi, Mihalache, Frasinescu, Sin - Platini, Qaka, Mihaescu, Pantiru - Joalisson, Andrei Cristea

Rezerve: Koselev, Chelaru, Gavrila, Stefanescu, Zaharia, Kizito, Pedro Mendes

Viitorul: Cojocaru - Mladen, Tiru, Ghita, De Nooijer - Cicaldau, Balut, Vina - Ianis Hagi, Matan, Vodut

Rezerve: Buzbuchi, Dragus, Gavra, Casap, Ciobanu, Hodorogea, Lima

Gica Hagi spune ca echipa sa continua lupta pentru titlu, chiar daca e la 9 puncte in spatele Stelei si CFR-ului in acest moment.

Viitorul lui Hagi, campioana en-titre a Ligii I, are 9 puncte in spatele echipelor care impart primul loc al clasamentului, Steaua si CFR. "Regele" spune insa ca echipa sa continua lupta pentru trofeu.

Pentru Viitorul urmeaza meciul de la Iasi. Daca va castiga pe terenul formatiei lui Stoican, Viitorul poate spera din nou la titlu, dat fiind ca o sa aiba meciuri directe cu Steaua si CFR.

CSM Iasi - Viitorul e vineri seara, de la 18:00.

"Daca batem la Iasi, tineti-va bine! Tineti-va bine, atat va zic! Apoi o sa vina Steaua si CFR Cluj la noi si devenim periculosi! O sa se rupa stadionul! Tineti-va bine, sa vedeti ce facem", a spus el.

Hagi este, insa, suparat pe cei care ii critica jucatorii.

"Voi criticati-ne in continuare, dar aurul nostru sta in tineri. Avem o generatie fantastica, vom promova in continuare jucatori", a adaugat el.

Viitorul are 26 de puncte in Play Off, ocupand locul 4. Steaua si CFR au cate 35.