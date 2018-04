"Nu e doar un zvon!" Belgienii anunta transferul urias al lui Razvan Marin la o campioana a Europei

Presa belgiana scrie ca Razvan Marin e tot mai aproape de Inter.

Inter a pus ochii pe Razvan Marin si e gata sa achite pretul cerut de Standard Liege. Circa 7 milioane de euro ar putea costa mijlocasul la vara, scrie footnews.be

Potrivit belgienilor, "interesul lui Inter nu este doar un zvon". Ei scriu ca Walter Sabatini, directorul Suning Sport Group, care detine Inter si Jiangsu, l-a vrut pe aceasta inca de pe vremea cand activa la AS Roma.

"Clubul din Liege risca sa il piarda pe Razvan Marin la vara. Acesta a intrat in atentia lui Inter. Si nu este doar un zvon. Walter Sabatini, direcotul tehnic al Suning Sport Group, care detine Inter si Jiangsu, l-a vrut pe roman inca de pe vremea cand ocupa functii administrative la Roma", scrie footnews.be

Razvan Marin are 6 goluri si 11 assisturi in acest sezon, in 33 de partide oficiale.