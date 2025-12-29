Formația antrenată de tehnicianul român a obținut trei puncte esențiale în lupta pentru evitarea retrogradării.



Deschiderea scorului a venit în minutul 22, când Wamba a finalizat o acțiune după pasa decisivă oferită de Youssouf Niakate.

Bani Yas și-a dublat avantajul în repriza secundă, în minutul 58, prin Saviour Godwin, care a înscris după assist-ul lui Otabek Shukurov.



Pe ce loc termină românul anul 2025



În urma acestui rezultat, Bani Yas a ajuns la șapte puncte după zece meciuri și ocupă locul 11 în clasament, cu un golaveraj negativ de minus 11.



Sub echipa lui Daniel Isăilă se află Al Sharjah, aflată pe locul 12, tot cu șapte puncte, dar cu doar opt partide disputate, restanțe care vor fi programate abia în lunile februarie și martie ale anului viitor.



Pe poziția a 13-a se află Al Bataeh, cu șase puncte și nouă meciuri jucate, urmând să recupereze și ea etapele restante spre finalul iernii.



Astfel, Daniel Isăilă încheie anul 2025 pe locul 11 în UAE Pro League, la patru puncte distanță de ultimul loc, ocupat de Dibba Al Fujairah, și fără emoții reale în ceea ce privește retrogradarea.



Liga din Emirate este formată din 14 formații, iar ultimele două echipe din clasament retrogradează direct în UAE First Division League (divizia a doua), iar primele 2 echipe din First Division League promovează direct în Pro League.

