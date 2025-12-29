Atacantul a explicat că a fost vorba despre un gest de susținere față de Mihai Popescu, un apropiat de-ai săi, care s-a accidentat grav și va rata întreg sezonul.

Ilie Dumitrescu: ”Louis Munteanu nu este încă un jucător matur!”

Ilie Dumitrescu a vorbit despre ultimul scandal în care a fost implicat Louis Munteanu. Fostul mare atacant a explicat că Munteanu ar fi trebuit să se gândească de două ori înainte de a se fotografia în tricoul rivalei FCSB.

Ilie Dumitrescu pune toată întâmplarea pe seama imaturității atacantului de la CFR Cluj, lucru dovedit în opinia sa și de faptul că în urmă cu câteva luni Louis Munteanu a refuzat să se mai antreneze.

”În momentul în care te îmbraci cu acest tricou trebuie să îți pui 7.000 de întrebări. Nu este normal, există rivalitate sau rivali. Nu există rivalitate mare între cluburi (n.r. FCSB și CFR Cluj), deși rivalitatea sportivă a fost în ultimii ani. A fost o competiție. A fost o rivalitate de 10 ani în care CFR Cluj a ieșit mai bine ca număr de titluri.

Problema este că Louis a avut ofertă de la FCSB și a spus că ‘nu la FCSB’. Asta a spus atunci. Eu cred că încă nu s-a maturizat și face tot felul de declarații, a avut niște ieșiri și comportamentul lui nu a fost unul foarte bun. Ne aducem aminte că a refuzat să se antreneze”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Mai mult, fostul mare atacant consideră că un alt motiv pentru comportamentul lui Louis Munteanu este faptul că ardelenii au refuzat o ofertă cu adevărat importantă pentru el, iar fotbalistul a conștientizat că există posibilitatea să nu se mai întâlnească din nou cu o astfel de ocazie.

”Din punctul meu de vedere, Louis Munteanu nu este încă un jucător matur. Cred foarte mult în talentul lui, are un potențial extraordinar. A suferit și o traumă din punctul meu de vedere. Trauma a fost foarte mare. După turneul final, unde a ieșit cel mai bun marcator și a avut evoluții bune la turneul final sub 21, clubul a avut 9-10 milioane de euro ofertă.

Sunați-l pe Zamfir (n.r. Răzvan Zamfir), poate vreodată ne va spune acest băiat care se ocupă de transferuri pe acolo. Poate voia 15, dar au avut 10 milioane de euro. De la salariul pe care-l avea acum, trecea la altul, la alt nivel și intra într-o altă competiție. Asta a fost o traumă. Totul să fie clar și patronul să nu fie de acord cu chestia asta.

Când ești foarte aproape să faci pasul undeva, după o muncă importantă făcută de el (n.r. Louis Munteanu), și te întâlnești cu șansa asta. De Rennes este vorba. Poți să nu te mai întâlnești cu șansa asta, pentru că, uite, ai o cădere d-asta”, a adăugat Ilie Dumitrescu.

