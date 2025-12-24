Președintele Radu Constantea a clarificat situația, precizând că atacantul de 34 de ani nu se află pe lista de priorități a liderului din Superliga, deși despărțirea vârfului de FCSB pare iminentă.



„Discuțiile sunt interne, în departamentul sportiv, iar deciziile se iau la comun. Din discuțiile pe care le-am avut până acum, nu este pe lista noastră. Dar încă nu știm dacă este jucător liber. Lucrurile se pot schimba, însă cred că trebuie studiat și ce jucători căutăm, pe ce posturi, nu să ne raportăm doar la un nume de jucător”, a spus Radu Constantea, potrivit ProSport.



Bergodi e mulțumit de lot



Universitatea Cluj preferă stabilitatea în locul numelor sonore, mai ales că Alibec vine după un sezon șters, fără gol marcat în campionat pentru roș-albaștri. Conducerea clubului mizează pe continuitate și pe grupul format de Cristiano Bergodi.



„Răzvan Zamfir și Gabi Giurgiu gestionează acest aspect. Au avut discuții cu Cristiano Bergodi și el este mulțumit de lot, după cum a declarat-o și public. Poate vom încerca să luăm unul sau doi jucători care să crească nivelul lotului. Dar nu suntem presați, pentru că, în mare parte, suntem mulțumiți de lot. Avem oameni foarte bine pregătiți, care studiază piața și dacă vor apărea oportunități de jucători care să ne ajute și care se încadrează și din punct de vedere financiar îi vom aduce”, a mai spus președintele lui „U” Cluj.



Până la startul perioadei de transferuri, „U” Cluj și-a fixat programul de iarnă: echipa va merge în cantonament în Antalya (3-13 ianuarie), unde va întâlni adversari precum Fatih Karagumruk, Dukla Praga și Widzew Lodz.

