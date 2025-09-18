Echipa cipriotă FC Pafos, cu mijlocaşul român Vlad Dragomir titular, a remizat cu Olympiacos Pireu, 0-0, miercuri seara, în deplasare, în primul său meci din istorie în Champions League, faza ligii.

Performanţa echipei din Insula Afroditei este cu atât mai meritorie cu cât a jucat aproape trei sferturi din meci în inferioritate, după eliminarea lui Bruno (26).

Dragomir, care a avut o ocazie notabilă (79), a fost înlocuit în minutul 85, informează Agerpres.

Meciul a fost arbitrat de românul Istvan Kovacs.

Pentru prestația sa, Dragomir, fotbalist titular în Champions League care însă nu prinde nici măcar lotul naționalei lui Mircea Lucescu, a fost notat de Sofascore cu 6.1, în timp ce Flashscore i-a dat 6.3.

