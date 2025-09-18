VIDEO Nota primită de Vlad Dragomir la debutul în Champions League! Titular la Pafos, nu are loc la națională

Nota primită de Vlad Dragomir la debutul &icirc;n Champions League! Titular la Pafos, nu are loc la națională Stranieri
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fotbalistul român, titular în Champions League, nu are loc la naționala lui Mircea Lucescu.

TAGS:
PafosChampions Leaguevlad dragomirEchipa Nationalaolympiacos pireu
Din articol

Echipa cipriotă FC Pafos, cu mijlocaşul român Vlad Dragomir titular, a remizat cu Olympiacos Pireu, 0-0, miercuri seara, în deplasare, în primul său meci din istorie în Champions League, faza ligii.

Performanţa echipei din Insula Afroditei este cu atât mai meritorie cu cât a jucat aproape trei sferturi din meci în inferioritate, după eliminarea lui Bruno (26).

Dragomir, care a avut o ocazie notabilă (79), a fost înlocuit în minutul 85, informează Agerpres.

Meciul a fost arbitrat de românul Istvan Kovacs.

Pentru prestația sa, Dragomir, fotbalist titular în Champions League care însă nu prinde nici măcar lotul naționalei lui Mircea Lucescu, a fost notat de Sofascore cu 6.1, în timp ce Flashscore i-a dat 6.3.

Rezultatele și marcatorii din prima etapă din Champions League

Marţi

Athletic Bilbao - Arsenal Londra 0-2

Au marcat: Gabriel Martinelli 72, Leandro Trossard 87.

PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise 1-3

Au marcat: Ruben van Bommel 90, respectiv Promise David 9 - penalty, Anouar Ait El Hadj (39), Kevin Mac Allister 81.

Benfica Lisabona - Qarabag FK 2-3

Au marcat: Enzo Barrenechea 6, Vangelis Pavlidis 16, respectiv Leandro Andrade 30, Camilo Duran 48, Oleksi Kaşciuk 86.

Juventus Torino - Borussia Dortmund 4-4

Au marcat: Kenan Yildiz 64, Dusan Vlahovic 68, 90+4, Lloyd Kelly 90+6, respectiv Karim Adeyemi 53, Felix Nmecha 65, Yan Couto 74, Ramy Bensebaini 86 - penalty.

Real Madrid - Olympique Marseille 2-1

Au marcat: Kylian Mbappe 29 - penalty, 81 - penalty, respectiv Timothy Weah 22.

Cartonaş roşu: Dani Carvajal (Real Madrid) 71.

Tottenham Hotspur - Villarreal 1-0

A marcat: Luiz Junior (autogol) 4.

Miercuri:

Olympiacos Pireu - FC Pafos 0-0

Cartonaş roşu: Bruno (FC Pafos) 26.

Slavia Praga - Bodo/Glimt 2-2

Au marcat: Youssoupha Mbodji 23, 74, respectiv Daniel Bassi 78, Sondre Brunstad Fet 90.

Kasper Hoegh (Bodo/Glimt) a ratat un penalty în min. 54 (a apărat Jindrich Stanek).

Ajax Amsterdam - Inter Milano 0-2

A marcat: Marcus Thuram 42, 47.

Bayern Munchen - Chelsea Londra 3-1

Au marcat: Trevoh Chalobah (autogol) 20, Harry Kane 27 - penalty, 63, respectiv Cole Palmer 29.

Liverpool - Atletico Madrid 3-2

Au marcat: Derek Robertson 4, Mohamed Salah 6, Virgil van Dijk 90+2 respectiv Marcos Llorente 45+3, 81.

Paris Saint-Germain - Atalanta Bergamo 4-0

Au marcat: Marquinhos 3, Hvicea Kvaraţhelia 39, Nuno Mendes 51, Goncalo Ramos 90+1.

Bradley Barcola (PSG) a ratat un penalty în min. 44 (a apărat Marco Carnesecchi).

Joi se vor juca meciurile:

Club Brugge - AS Monaco (19:45)

FC Copenhaga - Bayer Leverkusen (19:45)

Eintracht Frankfurt - Galatasaray Istanbul (22:00)

Manchester City - Napoli (22:00)

Newcastle United - FC Barcelona (22:00)

Sporting Lisabona - Kairat Almaty (22:00)

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei în UK
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei &icirc;n UK
ARTICOLE PE SUBIECT
La 17 ani, atacantul rom&acirc;n născut &icirc;n Spania &icirc;nscrie la seniori &icirc;n Austria și este aproape de Bundesliga! &rdquo;M-am apucat de fotbal acum patru ani&rdquo;
La 17 ani, atacantul român născut în Spania înscrie la seniori în Austria și este aproape de Bundesliga! ”M-am apucat de fotbal acum patru ani”
ULTIMELE STIRI
La 38 de ani, Lionel Messi și-a dat acordul și semnează
La 38 de ani, Lionel Messi și-a dat acordul și semnează
&bdquo;Sinucidere profesională&ldquo;: noi dezvăluiri despre ce a făcut Reghecampf, &icirc;n Africa
„Sinucidere profesională“: noi dezvăluiri despre ce a făcut Reghecampf, în Africa
Ajax și Inter, postare comună despre Cristi Chivu
Ajax și Inter, postare comună despre Cristi Chivu
Mohamed Salah a scris istorie &icirc;n Champions League! Este primul jucător care a reușit asta
Mohamed Salah a scris istorie în Champions League! Este primul jucător care a reușit asta
Dayro Moreno, dublă &icirc;n Copa Sudamericana la 40 de ani, să vină trofeul continental!
Dayro Moreno, dublă în Copa Sudamericana la 40 de ani, să vină trofeul continental!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga Rom&acirc;niei sunt AICI

MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI

Petrolul și-a ales noul antrenor!

Petrolul și-a ales noul antrenor!

Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Cristi Chivu după victoria din UEFA Champions League

Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Cristi Chivu după victoria din UEFA Champions League

Andrei Vlad a dat-o &icirc;n judecată pe FCSB! C&acirc;ți bani trebuie să scoată din buzunar Gigi Becali

Andrei Vlad a dat-o în judecată pe FCSB! Câți bani trebuie să scoată din buzunar Gigi Becali

Lecție de fairplay! Cum a reacționat Cristi Chivu pe &rdquo;Johan Cruyff Arena&rdquo; la golurile lui Inter

Lecție de fairplay! Cum a reacționat Cristi Chivu pe ”Johan Cruyff Arena” la golurile lui Inter

Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: Răm&acirc;n fără suflu

Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: "Rămân fără suflu"

CITESTE SI
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei &icirc;n UK

stirileprotv Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei în UK

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. &rdquo;Se &icirc;nt&acirc;mplă, fie că sunteți pregătiți sau nu&rdquo;

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru &bdquo;spălarea pe creier&rdquo; a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă

stirileprotv Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru „spălarea pe creier” a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă

Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă ies pozitive la cocaină probele de la INML. A fost reținut 24 de ore

stirileprotv Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă ies pozitive la cocaină probele de la INML. A fost reținut 24 de ore

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!