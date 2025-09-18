Echipa cipriotă FC Pafos, cu mijlocaşul român Vlad Dragomir titular, a remizat cu Olympiacos Pireu, 0-0, miercuri seara, în deplasare, în primul său meci din istorie în Champions League, faza ligii.
Performanţa echipei din Insula Afroditei este cu atât mai meritorie cu cât a jucat aproape trei sferturi din meci în inferioritate, după eliminarea lui Bruno (26).
Dragomir, care a avut o ocazie notabilă (79), a fost înlocuit în minutul 85, informează Agerpres.
Meciul a fost arbitrat de românul Istvan Kovacs.
Pentru prestația sa, Dragomir, fotbalist titular în Champions League care însă nu prinde nici măcar lotul naționalei lui Mircea Lucescu, a fost notat de Sofascore cu 6.1, în timp ce Flashscore i-a dat 6.3.
Rezultatele și marcatorii din prima etapă din Champions League
Marţi
Athletic Bilbao - Arsenal Londra 0-2
Au marcat: Gabriel Martinelli 72, Leandro Trossard 87.
PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise 1-3
Au marcat: Ruben van Bommel 90, respectiv Promise David 9 - penalty, Anouar Ait El Hadj (39), Kevin Mac Allister 81.
Benfica Lisabona - Qarabag FK 2-3
Au marcat: Enzo Barrenechea 6, Vangelis Pavlidis 16, respectiv Leandro Andrade 30, Camilo Duran 48, Oleksi Kaşciuk 86.
Juventus Torino - Borussia Dortmund 4-4
Au marcat: Kenan Yildiz 64, Dusan Vlahovic 68, 90+4, Lloyd Kelly 90+6, respectiv Karim Adeyemi 53, Felix Nmecha 65, Yan Couto 74, Ramy Bensebaini 86 - penalty.
Real Madrid - Olympique Marseille 2-1
Au marcat: Kylian Mbappe 29 - penalty, 81 - penalty, respectiv Timothy Weah 22.
Cartonaş roşu: Dani Carvajal (Real Madrid) 71.
Tottenham Hotspur - Villarreal 1-0
A marcat: Luiz Junior (autogol) 4.
Miercuri:
Olympiacos Pireu - FC Pafos 0-0
Cartonaş roşu: Bruno (FC Pafos) 26.
Slavia Praga - Bodo/Glimt 2-2
Au marcat: Youssoupha Mbodji 23, 74, respectiv Daniel Bassi 78, Sondre Brunstad Fet 90.
Kasper Hoegh (Bodo/Glimt) a ratat un penalty în min. 54 (a apărat Jindrich Stanek).
Ajax Amsterdam - Inter Milano 0-2
A marcat: Marcus Thuram 42, 47.
Bayern Munchen - Chelsea Londra 3-1
Au marcat: Trevoh Chalobah (autogol) 20, Harry Kane 27 - penalty, 63, respectiv Cole Palmer 29.
Liverpool - Atletico Madrid 3-2
Au marcat: Derek Robertson 4, Mohamed Salah 6, Virgil van Dijk 90+2 respectiv Marcos Llorente 45+3, 81.
Paris Saint-Germain - Atalanta Bergamo 4-0
Au marcat: Marquinhos 3, Hvicea Kvaraţhelia 39, Nuno Mendes 51, Goncalo Ramos 90+1.
Bradley Barcola (PSG) a ratat un penalty în min. 44 (a apărat Marco Carnesecchi).
Joi se vor juca meciurile:
Club Brugge - AS Monaco (19:45)
FC Copenhaga - Bayer Leverkusen (19:45)
Eintracht Frankfurt - Galatasaray Istanbul (22:00)
Manchester City - Napoli (22:00)
Newcastle United - FC Barcelona (22:00)
Sporting Lisabona - Kairat Almaty (22:00)