Clubul cipriot, fondat abia în 2014, s-a calificat pentru prima dată în grupele UEFA Champions League, după ce a eliminat-o pe Steaua Roșie Belgrad, campioana Europei din 1991.



Vlad Dragomir, titular și integralist în returul terminat 1-1, a prins faza grupelor după un gol istoric marcat de brazilianul Jaja în minutul 90. Mijlocașul român de 26 de ani a fost notat la finalul paratidei cu 6,3.



Ce șanse are Vlad Dragomir să câștige Champions League cu Pafos



Conform supercomputerului OPTA, Pafos are doar 0,10% șanse să câștige Champions League. Cu un punctaj așteptat (xPts) de 8,74, ciprioții ar obține, în medie, trei victorii în faza grupelor, având 41,55% șanse să prindă faza eliminatorie. Pentru optimile de finală, probabilitatea scade la 4,61%, iar pentru semifinale e de doar 0,73%.



În schimb, Liverpool e favorită la trofeu, cu 23,45% șanse, urmată de Arsenal (19%) și Manchester City (9,19%).



Pafos va juca în grupă cu Bayern, Juventus, Chelsea, Villarreal, Monaco, Olympiacos, Kairat Almaty și Slavia Praga. Debutul va fi pe 17 septembrie, cu Olympiacos, în deplasare.

