UEFA Champions League, „perla coroanei“ la nivelul competițiilor UEFA intercluburi, și-a făcut intrarea pe scenă, în noul sezon, având o săptămână exclusivă dedicată partidelor din grupa extinsă de 36.

Cele 18 partide din UCL sunt singurele confruntări europene din această săptămână, în condițiile în care meciurile din Europa League și Conference League încep mai târziu, în luna octombrie.

Revenind la Champions League, Sport.ro a oferit aici desfășurarea nebună a meciurilor din prima zi. Iar astăzi, sunt toate șansele să avem niște partide și mai spectaculoase. Pentru că programul e cu adevărat stelar, după cum se poate vedea mai jos:

*Olympiakos – Pafos, ora 19.45

*Slavia Praga – Bodo/Glimt, ora 19.45

*Ajax – Inter, ora 22.00

*Bayern Munchen – Chelsea, ora 22.00

*Liverpool – Atletico Madrid, ora 22.00

*PSG – Atalanta, ora 22.00

Sport.ro va oferi desfășurarea meciurilor în format LIVE TEXT. Cu precizarea că o atenție specială va fi acordată partidei Ajax – Inter, cu Cristi Chivu pe banca milanezilor. Acest duel va marca un moment deosebit pentru Chivu, după cum Sport.ro a explicat aici.

