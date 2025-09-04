De pe lista jucătorilor convocați pentru cele două meciuri lipsește Vlad Dragomir, mijlocașul ofensiv al celor de la Pafos. Dragomir și Dennis Man sunt singurii jucători români care vor evolua în Champions League, asta pentru că Radu Drăgușin, care se recuperează încă după accidentare, nu a fost trecut pe lista UEFA de Tottenham.

Mircea Lucescu a explicat de ce nu l-a convocat la națională pe Vlad Dragomir

Dragomir s-a calificat cu Pafos din Cipru în faza principală din Champions League, după ce a câștigat dubla din play-off cu Steaua Roșie Belgrad (scor 3-2 la general).

Decizia lui Lucescu de a nu-l convoca pe Dragomir a stârnit un val de reacții în lumea fotbalului românesc, iar, la conferința de presă premergătoare amicalului cu Canada, a venit cu explicații.

”Care era problema? Face parte din lotul lărgit al echipei naționale, dar în momentul de față, acolo, pe poziția în care joacă el Vlad Dragomir sunt deja Răzvan Marin și Adrian Șut.

Al treilea jucător ar fi fost prea mult. Pentru mine important este că toți jucătorii au jucat la echipele lor de club, ceea ce nu s-a întâmplat în primăvară. Atunci au fost foarte mulți accidentați, atunci am suferit mai mult.

Aș prefera să îi am pe toți la dispoziție și să pot să aleg așa cum trebuie. Dragomir este un băiat bun, dar problema este că ultima dată a jucat în spatele vârfului. Acolo avem trei jucători, și Stanciu, și Olaru, și Tănase. Prefer jucători din campionatul României dacă sunt într-o formă sportive bună”, a spus Mircea Lucescu la conferința de presă.

Vlad Dragomir a fost convocat în premieră la echipa națională în luna martie, atunci când Mircea Lucescu l-a selecționat pentru meciurile cu Bosnia (scor 0-1) și cu San Marino (scor 5-1). Dragomir a debutat în meciul cu San Marino, când a fost introdus pe teren în minutul 61, la scorul de 3-0.

