Update: Telstar - PSV s-a încheiat 3-1, iar echipa lui Dennis Man a ratat pentru a doua oară consecutiv șansa de a cuceri campionatul Olandei pentru a treia oară la rând.

Dennis Man (27 de ani) a fost schimbat la pauza partidei Telstar - PSV, meci contând pentru etapa a 28-a din Eredivisie.

Dennis Man, înlocuit după doar 45 de minute

O victorie duminică seara i-ar aduce lui Dennis Man primul campionat de prim eșalon din carieră. Internaționalul român mai are în palmares Serie B cu Parma (2024) și Cupa României cu FCSB (2020).

PSV putea deveni campioana Olandei încă din runda precedentă, însă a pierdut cu scorul de 2-3 pe teren propriu în fața celor de la Nijmegen. Man a jucat atunci până în minutul 75, fără să fie decisiv.

Nici în duelul de astăzi Dennis Man nu a putut face mai mult. În plus, internaționalul român a fost schimbat de către antrenorul Peter Bosz la pauză.

Decizia tehnicianului este validată și de către portalul SofaScore. Sursa citată i-a acordat lui Man nota 6.4, printre cele mai slabe de pe teren.

Evoluție neconvingătoare pentru Man

Fotbalistul ce joacă pe postul de aripă dreapta nu a trimis niciun șut pe spațiul porții adverse. El a ratat, de asemenea, două centrări din tot atâtea încercări și a pierdut posesia în 10 rânduri.

Dennis Man pare să treacă din nou printr-o perioadă mai slabă, chiar înainte de Turcia - România, într-un sezon bun per total la PSV: 32 de apariții, 10 goluri și șase pase decisive.

La ora redactării articolului, în minutul 78 al meciului Telstar - PSV, scorul este 3-1 pentru gazde. Oaspeții se află în inferioritate numerică din minutul 39!