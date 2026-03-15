Echipa din Eindhoven avea nevoie de o victorie pentru a deveni campioană matematic cu șapte etape înainte de finalul sezonului, însă NEC a dat planurile peste cap.

Pentru oaspeți au marcat Bryan Linssen (minutele 20 și 38) și Oussama El Kachati (67), în timp ce pentru PSV au înscris Issa Kabore Sidillia (42) și Couhaib Driouech (90+3).

Dennis Man a primit nota 6,5

Dennis Man a evoluat 75 de minute, până când a fost înlocuit de Esmir Bajraktarevic. Pentru prestația sa, românul a primit nota 6.5 din partea SofaScore, sub media echipei, care a fost 6.83.

Internaționalul român a avut 53 de atingeri, a completat 26 din cele 31 de pase și a reușit trei driblinguri.

Titlul de omul meciului i-a revenit lui Bryan Linssen, autorul unei duble, care a primit nota 8.7.

Chiar și după această înfrângere, PSV Eindhoven se menține pe primul loc în Eredivisie și poate deveni campioană dacă va câștiga următoarele două meciuri.

Pentru Dennis Man, titlul din Olanda ar fi al treilea trofeu din carieră, după Cupa României 2019–2020 câștigată cu FCSB și titlul din Serie B obținut cu Parma Calcio în sezonul 2023/2024.