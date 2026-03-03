Liga Profesionistă de Fotbal a publicat pe site-ul oficial echipa ideală a etapei cu numărul 29 din Superligă.

PORTAR

Cătălin Căbuz (FC Argeș) – A închis perfect poarta, contribuind din plin la victoria uriașă reușită de piteșteni.

FUNDAŞI

Lorand Paszka (FK Csikszereda) – A transformat cu siguranță penalty-ul care le-a adus ciucanilor un punct important.

Bozhidar Chorbadzhiyski (FC Hermannstadt) – Puternicul fundaș bulgar a înscris primul său gol în SuperLigă.

Andrei Coubiș (Universitatea Cluj) – Transferat în iarnă, s-a integrat rapid în sistemul gândit de Bergodi. În plus, devine tot mai periculos pentru adversari la fazele fixe de care beneficiază echipa sa.

Andrei Borza (FC Rapid) - După două runde la rând cu gol marcat, în această etapă a punctat ofensiv cu o pasă decisivă.

MIJLOCAŞI

Mouhamadou Drammeh (Universitatea Cluj) – A marcat și a ajuns la patru etape consecutive în care și-a trecut numele pe tabelă.

Mihai Lixandru (FCSB) – A înscris de două ori și a făcut un joc perfect la centrul terenului.

Darius Olaru (FCSB) – A avut o primă repriză excepțională, în care a izbutit și două pae decisive. A părăsit terenul la pauză din cauza unei accidentări provocate de un adversar.

ATACANŢI

Andrei Cordea (CFR 1907 Cluj) – A contribuit la victoria echipei sale cu două pase decisive. A ajuns la 15 contribuții ofensive în 21 de partide.

Daniel Paraschiv (FC Rapid) - Gol a doua rundă consecutivă. Redevine atacantul care făcea diferența în SuperLigă pentru FC Hermannstadt.

Aurelian Chițu (FC Hermannstadt) – Gol și o pasă decisivă spectaculoasă! A fost cel mai bun jucător de pe teren.

ANTRENORUL ETAPEI

Bogdan Andone (FC Argeș) - A pregătit perfect duelul cu Dinamo, trimițând în teren o echipă care a respectat cu strictețe sarcinile trasate. La final, piteștenii s-au bucurat pentru calificarea în play-off.