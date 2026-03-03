GALERIE FOTO Iranul participă la o competiție majoră în plin război: „Cât curaj!“

Iranul participă la o competiție majoră în plin război: „Cât curaj!“ Fotbal extern
În timp ce Orientul Mijlociu arde, la mii de kilometri distanță, reprezentativa unei țări aflate sub bombardamente a devenit un etalon al curajului pentru echipele adverse.

Iran

Jucătoarea australiană Amy Sayer a lăudat curajul componentelor echipei feminine de fotbal a Iranului pentru participarea la Cupa Asiei, în timp ce ţara lor se confruntă cu o escaladare a tulburărilor politice şi cu lovituri militare.

Iranul va înfrunta Australia, în al doilea meci din faza grupelor, joi, în regiunea Gold Coast, după înfrângerea suferită, luni, în faţa Coreei de Sud cu scorul de 0-3.

În ciuda diferenţei de scor, fotbalistele din Iran au avut o evoluţie curajoasă în circumstanţe dificile, jucând după ce atacurile aeriene americane şi israeliene au început să vizeze ţara lor în weekend.

"Inima noastră este alături de ele şi de familiile lor, este o situaţie dificilă şi este cu adevărat curajos din partea lor să poată fi aici şi să joace", a declarat Sayer, potrivit Agerpres.

"Au jucat aseară şi au avut o evoluţie cu adevărat bună, chiar şi în contextul climatului politic actual şi al dificultăţilor cu care se pot confrunta. Suntem entuziasmate şi aşteptăm cu nerăbdare meciul de joi... Cea mai bună contribuţie pe care o putem aduce pentru ele este să le oferim cel mai bun meci pe care îl putem face şi să le arătăm respect pe teren. Sperăm că situaţia se va îmbunătăţi şi că vor putea continua să rămână în siguranţă în Australia", a adăugat Sayer.

Jucătoarele iraniene au stat respectuos în picioare în timpul imnului naţional înaintea meciului cu Coreea de Sud, dar au rămas tăcute pe toată durata acestuia. Jucătoarele şi selecţionera Marziyeh Jafari au refuzat să comenteze situaţia sau moartea liderului lor de lungă durată, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis sâmbătă.

