Tony Strata, fotbalist cu dublă cetățenie, franceză și română, s-a născut în Marsilia, iar în 2021, la vârsta de aproape 17 ani, a făcut pasul în academia lui AC Ajaccio. La clubul din Corsica a prins câteva meciuri inclusiv în Ligue 1, iar ultimele două stagiuni le-a petrecut în Ligue 2 cu timp consistent de joc.

Tony Strata va fi transferat gratis de Vitoria Guimaraes, locul 6 în sezonul trecut din Portugalia



În această lună, AC Ajaccio a fost exclusă din toate competițiile naționale, iar ulterior a fost declarat falimentul clubului. Tony Strata, titular al României U21 la Campionatul European din această vară, a devenit astfel liber de contract.



Presa portugheză anunță acum la unison că Tony Strata a bătut palma cu Vitoria Guimaraes pentru un transfer, iar mutarea ar urma să fie oficializată în următoarele zile sau chiar ore.



Vitoria Guimaraes, locul 6 în precedenta ediție din campionatul Portugaliei, este antrenată din această vară de Luis Pinto (36 de ani), iar actualul sezon l-a început modest: doar trei puncte după primele trei etape.



Strata ar urma să semneze un contract valabil până în iunie 2030 cu Vitora Guimaraes, anunță A Bola. Despre transferul iminent al românului au mai scris ziarele portugheze Record și O Jogo.



În prezent, în lotul lui Vitoria Guimaraes se află un singur fundaș dreapta de meserie, lusitanul Miguel Maga (22 de ani), un produs din academia clubului, care a fost integralist în toate jocurile din acest sezon.