FCSB s-a lămurit în privința noului căpitan: "Merită!"

FCSB s-a lămurit în privința noului căpitan: &quot;Merită!&quot; Superliga
SPORT.RO
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FCSB a avut mai mulți căpitani pe parcursul acestui sezon, iar Laurențiu Reghecampf a decis să schimbe încă de la momentul instalării sale.

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După sosirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, banderola de căpitan a ajuns pe brațul lui Karlo Muhar. Croatul abia sosise la echipă în urmă cu o lună, iar decizia noului antrenor a surprins.

Mihai Stoica: "Multă lume a mustăcit când Muhar a devenit căpitan, dar uite că Reghe l-a pus bine"

Chiar și așa, cei de la FCSB se felicită acum pentru alegerea făcută. Mihai Stoica spune că a fost o decizie inspirată din partea lui Reghecampf, având în vedere rolul de lider al fostului jucător de la CFR Cluj și modul în care se comportă cu colegii săi pe teren și în afara lui.

"Muhar e un băiat excepțional. Noi am avut senzația, judecând fără să îl cunoaștem, că e un tip arogant. Nu, e un băiat excepțional! Aveam acea senzația când era la CFR, că merge într-un fel. Senzația asta a mavut-o și despre Damjan Djokovic, dar până la urmă am ajuns prieteni.

Și Karlo e un băiat foarte bun. Discursul lui după meci la adresa lui Aymen, excepțional! E exact un om care merită să fie căpitan. Mă bucur că Reghe, stând mai mult cu ei, a văzut asta.

Ai văzut câtă lume a mustăcit și a zis: 'Cum să pui căpitan un jucător care abia a venit?'. Uite că l-a pus bine!", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

Rămâne de văzut dacă banderola de căpitan va rămâne pe brațul lui Karlo Muhar și după revenirea lui Denis Drăguș în echipa de start. Anterior, Laurențiu Reghecampf a anunțat că ar vrea să îi ofere banderola și atacantului.

Reghecampf, după FCSB - Rapid 4-1: "Sunt jucători care se nasc să fie căpitani"

Muhar a reușit și un gol în meciul cu Rapid, cu un șut din afara careului deviat de Pașcanu, iar Reghecampf, la conferința de presă de după joc, a explicat de ce a ales să îi ofere banderola croatului.

"Eu niciodată nu fac lucrurile la întâmplare (n.r - referitor la modul în care desemnează căpitanii). Sunt reacții după ce văd grupul, după ce cunosc jucătorii și văd exact ce jucători pun în această poziție. Sunt jucători care se nasc să fie căpitani sau lideri în echipă. 

Noi nu îi putem forța foarte mult. Poți forța un anumit jucător, dar, la un moment dat, lucrul ăsta se vede. Nu vreau să vorbesc numai despre un jucător. Întotdeauna îmi doresc să vorbesc despre grupul pe care încercăm să-l formăm", a spus Reghecampf.

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