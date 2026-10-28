FCSB s-a lămurit în privința noului căpitan: "Merită!"

După sosirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, banderola de căpitan a ajuns pe brațul lui Karlo Muhar. Croatul abia sosise la echipă în urmă cu o lună, iar decizia noului antrenor a surprins.

Mihai Stoica: "Multă lume a mustăcit când Muhar a devenit căpitan, dar uite că Reghe l-a pus bine"

Chiar și așa, cei de la FCSB se felicită acum pentru alegerea făcută. Mihai Stoica spune că a fost o decizie inspirată din partea lui Reghecampf, având în vedere rolul de lider al fostului jucător de la CFR Cluj și modul în care se comportă cu colegii săi pe teren și în afara lui.

"Muhar e un băiat excepțional. Noi am avut senzația, judecând fără să îl cunoaștem, că e un tip arogant. Nu, e un băiat excepțional! Aveam acea senzația când era la CFR, că merge într-un fel. Senzația asta a mavut-o și despre Damjan Djokovic, dar până la urmă am ajuns prieteni.

Și Karlo e un băiat foarte bun. Discursul lui după meci la adresa lui Aymen, excepțional! E exact un om care merită să fie căpitan. Mă bucur că Reghe, stând mai mult cu ei, a văzut asta.

Ai văzut câtă lume a mustăcit și a zis: 'Cum să pui căpitan un jucător care abia a venit?'. Uite că l-a pus bine!", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.