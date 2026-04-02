De data aceasta, niciun tricolor de la echipa mare a lui Mircea Lucescu nu a prins vreo nominalizare, cât se poate de firesc având în vedere rezultatele naționalei: 0-1 în barajul de Mondial cu Turcia și apoi 0-2 în amicalul cu Slovacia, după un autogol și o gafă monumentală de portar.

Federația Română de Fotbal a inițiat pe site-ul oficial votarea pentru trofeul ”Tricolorul lunii martie”.

Alexandru Musi – A marcat o “dublă” în victoria obținută de România U21 în fața naționalei similare din San Marino, scor 3-0, în preliminariile EURO 2027. Musi a deschis scorul cu o execuție superbă din lovitură liberă, apoi a dublat avantajul tricolorilor cu o reluare din fața porții.

Ioan Vermeșan – A înscris golul victoriei pentru naționala U21 în partida din deplasare cu Kosovo U21, scor 1-0, aducând 3 puncte extrem de importante în cursa pentru calificarea la EURO 2027. Pentru evoluția sa, Vermeșan a fost votat tricolorul meciului în aplicația Tricolorii.

Fernando Pellegrini – A fost foarte inspirat în tricoul naționalei U18, reușind să înscrie 4 goluri în prima rundă a preliminariilor EURO U19 din 2027: 1 gol vs Danemarca și 3 goluri vs Liechtenstein. Pellegrini a pus umărul astfel la promovarea micilor tricolori în Liga A a preliminariilor.

Darius Tripon – A contribuit din plin la calificarea României U17 la Campionatul Mondial. Tripon a înscris un gol în partida cu Islanda, câștigată de micii tricolori cu 5-2, apoi a marcat golul victoriei contra Portugaliei, scor 1-0.

