FRF, de bun simț! Cine sunt candidații la trofeul "Tricolorul lunii martie"

După dezastrul tricolorilor lui Mircea Lucescu de luna trecută, ne îndreptăm privirea spre naționalele ”Under” ale României.

Federația Română de Fotbal a inițiat pe site-ul oficial votarea pentru trofeul ”Tricolorul lunii martie”.

De data aceasta, niciun tricolor de la echipa mare a lui Mircea Lucescu nu a prins vreo nominalizare, cât se poate de firesc având în vedere rezultatele naționalei: 0-1 în barajul de Mondial cu Turcia și apoi 0-2 în amicalul cu Slovacia, după un autogol și o gafă monumentală de portar.

Cei patru nominalizați pentru ”Tricolorul lunii”

Alexandru Musi – A marcat o “dublă” în victoria obținută de România U21 în fața naționalei similare din San Marino, scor 3-0, în preliminariile EURO 2027. Musi a deschis scorul cu o execuție superbă din lovitură liberă, apoi a dublat avantajul tricolorilor cu o reluare din fața porții.

Ioan Vermeșan – A înscris golul victoriei pentru naționala U21 în partida din deplasare cu Kosovo U21, scor 1-0, aducând 3 puncte extrem de importante în cursa pentru calificarea la EURO 2027. Pentru evoluția sa, Vermeșan a fost votat tricolorul meciului în aplicația Tricolorii.

Fernando Pellegrini – A fost foarte inspirat în tricoul naționalei U18, reușind să înscrie 4 goluri în prima rundă a preliminariilor EURO U19 din 2027: 1 gol vs Danemarca și 3 goluri vs Liechtenstein. Pellegrini a pus umărul astfel la promovarea micilor tricolori în Liga A a preliminariilor.

Darius Tripon – A contribuit din plin la calificarea României U17 la Campionatul Mondial. Tripon a înscris un gol în partida cu Islanda, câștigată de micii tricolori cu 5-2, apoi a marcat golul victoriei contra Portugaliei, scor 1-0.

* ”S-a strigat START VOT în aplicația Tricolorii, disponibilă gratuit în Google Play și App Store!”, a precizat FRF pe site-ul oficial.

