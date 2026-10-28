Tehnicianul român ia în calcul să le ofere o pauză unor titulari importanți, în contextul programului aglomerat din următoarea perioadă, scrie presa italiană.

Inter vine după trei victorii consecutive și poate ajunge din nou pe primul loc în Serie A, dacă se impune pe terenul ultimei clasate. Formația pregătită de Chivu are 22 de puncte, cu trei mai puține decât liderul Lazio, în timp ce Venezia a acumulat doar trei puncte în primele opt etape.

Cum ar putea arăta Inter în partida cu Venezia

Potrivit Corriere dello Sport, Hakan Calhanoglu și Manuel Akanji ar putea începe partida pe banca de rezerve. Antrenorul român trebuie să gestioneze și următoarele confruntări importante, printre care derby-ul cu AC Milan și duelurile cu Feyenoord și Como.

Echipe probabile:

Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Shom, Basic, Mazzocchi; Yeboah, Adams.

Rezerve: Montipò, Schingtienne, Bella-Kotchap, Sagrado, Haps, Gomes, Fanne, Busio, Dagasso, Helgason, Duncan, Lisman, Fernandez, Lauberbach, Rrahmani.

Inter Milano (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito.

Rezerve: Martinez, Di Gennaro, Akanji, Bovio, Jakirovic, Spence, Stankovic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bonny, Lavelli, Mosconi,

Venezia - Inter Milano se dispută în etapa a noua din Serie A, de la ora 19:30, pe stadionul „Pier Luigi Penzo”. Partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.