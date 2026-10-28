Record de audiență la gala Balonului de Aur din 2026!

Difuzată luni seară pe canalul L'Equipe, cea de-a 70-a ceremonie a Balonului de Aur „France Football”, care l-a încoronat pe Harry Kane câștigător, a adunat un număr record de 2,2 milioane de telespectatori.

Record în ciuda unei întârzieri de 45 de minute

În ciuda unei întârzieri de 45 de minute la începerea evenimentului și a mutării la Londra pentru a sărbători cea de-a 70-a aniversare a trofeului, ceremonia Balonului de Aur de la France Football a generat o audiență record pentru canalul L'Equipe.

Conform cifrelor Mediametrie, o medie de 2,2 milioane de telespectatori au urmărit evenimentul, în care Harry Kane a fost încoronat câștigător la Londra, devansându-i pe Kylian Mbappe și Lamine Yamal.