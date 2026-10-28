Record de audiență la gala Balonului de Aur din 2026!

Record de audiență la gala Balonului de Aur din 2026! Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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2,2 milioane de telespectatori au urmărit ceremonia Balonului de Aur din 2026 pe canalul L'Equipe. 

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Balonul de AurFrantaHarry Kaneaudienta
Din articol

Difuzată luni seară pe canalul L'Equipe, cea de-a 70-a ceremonie a Balonului de Aur „France Football”, care l-a încoronat pe Harry Kane câștigător, a adunat un număr record de 2,2 milioane de telespectatori.

Record în ciuda unei întârzieri de 45 de minute

În ciuda unei întârzieri de 45 de minute la începerea evenimentului și a mutării la Londra pentru a sărbători cea de-a 70-a aniversare a trofeului, ceremonia Balonului de Aur de la France Football a generat o audiență record pentru canalul L'Equipe

Conform cifrelor Mediametrie, o medie de 2,2 milioane de telespectatori au urmărit evenimentul, în care Harry Kane a fost încoronat câștigător la Londra, devansându-i pe Kylian Mbappe și Lamine Yamal.

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3,1 milioane de telespectatori la vârf 

Cu o cotă de piață de 17% și un vârf de 3,1 milioane de telespectatori, canalul s-a clasat luni seara pe primul loc la nivel național în Franța.

Aceasta a fost cea mai mare audiență a ceremoniei, depășind-o pe cea din 2022, când Karim Benzema a fost încoronat (2 milioane de telespectatori). 

Anul trecut, 1,6 milioane de telespectatori au urmărit ceremonia dedicată Balonului de Aur câștigat de Ousmane Dembele. 

Canalul L'Equipe a obținut cea mai bună audiență din istorie, cu o cotă de piață de 5,9%. 

În primele ore ale serii, transmisiunile pe covorul roșu au avut, de asemenea, rezultate bune, atrăgând 1,1 milioane de telespectatori între orele 19:30 și 21:40 (6,1%).

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