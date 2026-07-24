La o săptămână de la triumful din America, Luis de la Fuente s-a dezlănțuit: ”Intolerabil, inadmisibil. Nu putem permite așa ceva”

Selecţionerul Spaniei, Luis De la Fuente, care a câştigat duminică titlul mondial în Statele Unite, a calificat drept „inadmisibil” comportamentul violent al mai multor jucători argentinieni după finală, relatează AFP.

Mai mulţi jucători şi membri ai staffului tehnic al Argentinei, învinsă cu 1-0 după prelungiri, şi-au agresat omologii spanioli la fluierul final, printre aceştia numărându-se fundaşul de la Atlético Madrid, Nahuel Molina, şi fostul jucător al PSG, Leandro Paredes, fără a fi sancţionaţi.

„În acel moment, nu mi-am dat seama. Sărbătoream, îmbrăţişam oamenii... Dar, în orice caz, este un comportament intolerabil, inadmisibil. Nu putem permite astfel de lucruri, mai ales din partea unor jucători de această anvergură, mari jucători pe care nu am făcut decât să-i laud”, a declarat De la Fuente într-un interviu acordat televiziunii publice spaniole, potrivit news.ro.

Antrenorul echipei „La Roja” a subliniat comportamentul exemplar al jucătorilor săi în faţa acestor „agresiuni” şi „provocări” care ar fi putut duce la incidente şi mai grave. Deşi au fost filmate şi distribuite pe scară largă pe reţelele sociale, aceste scene nu au dus, deocamdată, la nicio sancţiune pentru jucătorii argentinieni.

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