Andrei Borza, prima reacție: cum își explică transferul la necunoscuta Corum FK

Rapid a ajuns la un acord cu Corum FK, nou-promovată în prima ligă din Turcia, pentru transferul lui Andrei Borza. Giuleștenii vor încasa aproximativ 2,2 milioane de euro în schimbul fundașului stânga, considerat unul dintre cei mai promițători fotbaliști români din actuala generație.

Andrei Borza, prima reacție după transferul la Corum FK

Joi seară, Borza a plecat pentru a semna cu noua echipă, iar la aeroport a explicat că a ales să semneze cu Corum FK din dorința de a fi sigur că va putea juca.

FK Corum s-a înființat în anul 1997, iar în această primăvară a obținut pentru prima dată promovarea în prima ligă a Turciei. În prima etapă a noului sezon, viitoarea echipă a lui Borza va juca chiar pe terenul campioanei Galatasaray.

"Cred că o să fie foarte frumos. Este o echipă nou-promovată, o nouă provocare pentru mine. E primul meu transfer în străinătate și merg cu forțe proaspete și gânduri pozitive. Sincer, am fost surprins de transfer. Ieri s-a realizat totul și mă bucur.

Dacă sunt dezamăgit de transfer? Nu! Eu îmi iau cariera pas cu pas. Să mă duc la o echipă mare și să stau pe bancă sau să mă duc la o echipă unde pot să joc și să mă pot dezvolta? Am preferat să fac lucrul acesta. Mi s-a spus că echipa aceasta îmi va da încredere, iar eu asta caut: încredere și să pot juca.

Îmi pare rău că nu am câștigat un trofeu la Rapid. Gândul meu, când am venit, era să iau un campionat sau o cupă și să duc Rapid în cupele europene. N-am putut să îmi îndeplinesc obiectivele alături de colegii mei și staff, dar anul acesta au un staff minunat, jucători cu mare calitate și sper să aducă un trofeu acasă.

Am vorbit cu Moruțan înainte de transfer. Mi-a spus că Turcia e un campionat foarte bun și că o să fac o figură foarte frumoasă. Normal că m-am gândit și la națională, mai ales că domnul Hagi mi-a dat șansa să debutez", a spus Andrei Borza.