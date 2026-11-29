Gazdele au deschis scorul încă din minutul 8, prin slovenul Sandi Lovric , servit de Zaniolo. Fiorentina a primit o nouă lovitură în prelungirile primei reprize, când portarul David De Gea s-a accidentat și a fost înlocuit cu Oliver Christensen.

Pentru evoluția sa, fundașul român a primit nota 6,4 din partea specialiștilor de la Flashscore, peste media echipei, de 6,3. Drăgușin a câștigat 6 dintre cele 10 dueluri disputate, a avut 4 respingeri și a reușit 56 dintre cele 62 de pase încercate.

În urma rezultatului, Udinese a urcat pe locul 17, cu 9 puncte, și a ieșit momentan din zona retrogradării. Fiorentina rămâne pe poziția a 16-a, tot cu 9 puncte, după un bilanț de două victorii, trei remize și opt înfrângeri.

Pentru Radu Drăgușin și colegii săi urmează partida de pe teren propriu cu Cagliari, programată pe 7 decembrie, de la ora 21:45.