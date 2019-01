ULTIMA ORA | OFICIAL: Cristi Ganea a plecat de la Bilbao si tocmai a semnat cu o noua echipa

Cristi Ganea a fost imprumutat de Bilbao la Numancia, in liga a doua spaniola.

Cristi Ganea a fost imprumutat la Numancia, in liga a doua spaniola, dupa o experienta nereusita la Bilbao.

Imprumutul lui Ganea a fost anuntat de site-ul oficial al clubului Numancia, echipa aflata pe locul 14 in liga a doua.

Ajuns in vara la Bilbao, in schimbul a 1 milion de euro, Cristi Ganea nu a prins decat un singur meci in campionat.

Imprumutul lui Ganea expira pe 30 iunie 2019.